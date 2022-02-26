Макрон заявил, что события на Украине отразятся на рядовых европейцах
Французский лидер не верит, что все закончится быстро
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что происходящее на Украине будет продолжаться долго и приведет к последствиям в сфере сельского хозяйства.
«Война вернулась в Европу (...) Если сегодня утром мне и нужно убеждать вас в чем-то, так это в том, что эта война будет длительной», — приводит его слова издание Le Figaro.
Он подчеркнул, что пострадают доходы сельскохозяйственного сектора и вырастут затраты рядовых европейцев на продукцию этих предприятий. Французский лидер также пообещал оказать поддержку соответствующему сектору экономики.