Европейская федерация журналистов потребовала запрета RT в Евросоюзе

Все сайты Russia Today, а также телевизионное вещание российской медиакомпания необходимо незамедлительно запретить на территории Европейского союза как «пропаганду» в знак солидарности с Украиной, говорится в заявлении Европейской федерации журналистов (AEJ).

«Призываем к немедленному запрету вещания Russia Today во всех странах ЕС как вопиющего оружия дезинформации и лжи, в том числе о том, что президент Украины Зеленский якобы получил от США указание покинуть Киев», — поясняет генеральный секретарь ассоциации Эдвард Стиин.

«[RT] следует немедленно заблокировать, а его «журналистов» удалить из всех стран-членов ЕС. Бывшие политики, такие как экс-канцлер Германии Герхард Шредер, работающие на Кремль, должны подвергнуться тем же санкциям, что и путинское окружение и российские банки», — говорится в заявлении.

Под документом кроме AEJ свои подписи оставили более 40 журналистских объединений — как международных, так и национальных. Среди них, к примеру, Репортеры без границ, Союз журналистов Казахстана, Ассоциация независимой прессы Молдовы, Европейский центр свободы прессы и СМИ и многие другие.