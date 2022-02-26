«Это всего лишь вопрос времени»: В ЕС перестали спорить об отключении России от SWIFT

Глава одного из центральных банков в ЕС, попросивший не называть его имени, заверил, что в ближайшие дни Россия будет отключена от SWIFT. Если ранее европейские политики спорили о необходимости столь серьезного шага, то сейчас свою готовность поддержать это уже декларируют даже страны, от которых ждали обратного.

«Сегодня я снова разговаривал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. И он еще раз заверил меня в своей поддержке далеко идущих санкций против России. В том числе и о блокировке системы SWIFT», — пишет в своем Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что и Кипр не станет блокировать отключение РФ от международной платежной системы: «Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT», — пишет он.

«[Отключение России от] SWIFT — это всего лишь вопрос времени, очень короткого времени, дней, — поясняет Reuters глава центробанка еврозоны. — Достаточно ли этого? Нет. Нужно ли это? Абсолютно. Санкции имеют смысл только в том случае, если есть издержки для обеих сторон, а это будет дорого».

Судя по очередному обращению Владимира Зеленского, против может выступить лишь Германия, которую он призывает решиться на этот шаг: «Уже есть почти полная поддержка стран ЕС по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение».