«Это была попытка принудить нас к капитуляции»: Киев ответил на обвинения в срыве мирных переговоров

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в процессе обсуждения переговоров о возможном прекращении российской военной операции в Украине Кремль выдвинул «наглые» и неприемлемые для Украины условия, поэтому со стороны Зеленского и последовал отказ.

«Условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции», — приводит его слова издание «Страна».

Г-н Арестович также опроверг сообщение пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что Путин якобы остановил наступление российских войск на время, пока ждал ответа о переговорах.

Из слов Арестовича следует, что Владимир Путин выдвинул некий ультиматум, на который Киев пойти не может.

Какие конкретно требования выдвинул Путин, не говорится.