«Это была попытка принудить нас к капитуляции»: Киев ответил на обвинения в срыве мирных переговоров
Офис президента Украины заявил, что Кремль выдвинул неприемлемые условия сдачи
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в процессе обсуждения переговоров о возможном прекращении российской военной операции в Украине Кремль выдвинул «наглые» и неприемлемые для Украины условия, поэтому со стороны Зеленского и последовал отказ.
«Условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции», — приводит его слова издание «Страна».
Г-н Арестович также опроверг сообщение пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что Путин якобы остановил наступление российских войск на время, пока ждал ответа о переговорах.
Из слов Арестовича следует, что Владимир Путин выдвинул некий ультиматум, на который Киев пойти не может.
Какие конкретно требования выдвинул Путин, не говорится.