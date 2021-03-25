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Вчера, в 18:00

«Это была попытка принудить нас к капитуляции»: Киев ответил на обвинения в срыве мирных переговоров

Офис президента Украины заявил, что Кремль выдвинул неприемлемые условия сдачи

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в процессе обсуждения переговоров о возможном прекращении российской военной операции в Украине Кремль выдвинул «наглые» и неприемлемые для Украины условия, поэтому со стороны Зеленского и последовал отказ.

«Условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции», — приводит его слова издание «Страна».

Г-н Арестович также опроверг сообщение пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что Путин якобы остановил наступление российских войск на время, пока ждал ответа о переговорах.

Из слов Арестовича следует, что Владимир Путин выдвинул некий ультиматум, на который Киев пойти не может.

Какие конкретно требования выдвинул Путин, не говорится.

Военная операция на Украине. День третий. Онлайн
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