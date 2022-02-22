Экс-министр экономики Нечаев: «Санкции не смогли опустить рубль вдвое. Но это не значит, что они легкие»

– То есть санкции заморозят модернизацию нашей нефтегазовой других отраслей?

– Конечно. Интересно, что судя по комментариям Байдена, это будут технологии, которые использует и российский оборонно-промышленный комплекс. Думаю, речь идет об электронике, где мы существенно отстаем. А раз так, значит, можно поставить точку на проекте Сухой Суперджет, который просто напичкан импортным оборудованием. Причем, те самолеты, которые есть, они долетают свое, пока что-то не сломается. А вот дальнейшее производство, скорее всего, придется свернуть.

– А себе они этими санкциями нанесут какой-то вред?

– Убытки понесут те фирмы, которые поставляют высокотехнологичное оборудование в Россию. Не знаю точно, существует ли в США закон, аналогичный принятому в России в 2014-м (о том, что пострадавшим от крымских санкций олигархам бюджет возместит ущерб), но, думаю, администрация Байдена найдет какие-то формы компенсации.

С другой стороны, внешнеторговый оборот между РФ и США небольшой, так что это затронет, возможно, десяток компаний.

– 34,415 млрд $ за 2021-ый. По сравнению с итогом по 2020-му – рост на 44,2%. Это данные Федеральной таможенной службы.

Но людям важнее понять другое – больше нельзя будет купить импортные стиральные машины и утюги, или речь все же об оборудовании для, скажем, подводных лодок?

– У меня подозрение, что Байден и сам этого не знает.