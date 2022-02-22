Экс-министр экономики Нечаев: «Санкции не смогли опустить рубль вдвое. Но это не значит, что они легкие»
Чем новые западные санкции обернутся для простых россиян
«Сухой-Суперджет долетает свое, а новые вряд ли будут»
– Новый пакет санкций действительно способен разрушить нашу экономику?
– Это мощный удар по тем секторам, где активно используют импорт высокотехнологичного оборудования. Приведу пример из санкций после крымских событий 2014-го. Россия планировала разрабатывать месторождение нефти в океане («сахалинский проект») по новым технологиям, которым владеют только американцы. После того, как ввели запрет на экспорт такого оборудования, проект пришлось приостановить.
В данном случае, насколько можно судить, это коснется судостроения, космической отрасли. Так, российская МКС частично оборудована американскими приборами. Да и с созданием новой станции будут проблемы.
– То есть санкции заморозят модернизацию нашей нефтегазовой других отраслей?
– Конечно. Интересно, что судя по комментариям Байдена, это будут технологии, которые использует и российский оборонно-промышленный комплекс. Думаю, речь идет об электронике, где мы существенно отстаем. А раз так, значит, можно поставить точку на проекте Сухой Суперджет, который просто напичкан импортным оборудованием. Причем, те самолеты, которые есть, они долетают свое, пока что-то не сломается. А вот дальнейшее производство, скорее всего, придется свернуть.
– А себе они этими санкциями нанесут какой-то вред?
– Убытки понесут те фирмы, которые поставляют высокотехнологичное оборудование в Россию. Не знаю точно, существует ли в США закон, аналогичный принятому в России в 2014-м (о том, что пострадавшим от крымских санкций олигархам бюджет возместит ущерб), но, думаю, администрация Байдена найдет какие-то формы компенсации.
С другой стороны, внешнеторговый оборот между РФ и США небольшой, так что это затронет, возможно, десяток компаний.
– 34,415 млрд $ за 2021-ый. По сравнению с итогом по 2020-му – рост на 44,2%. Это данные Федеральной таможенной службы.
Но людям важнее понять другое – больше нельзя будет купить импортные стиральные машины и утюги, или речь все же об оборудовании для, скажем, подводных лодок?
– У меня подозрение, что Байден и сам этого не знает.
– Когда встречаются главы G7, они принимают концептуальное решение: экспорт высокотехнологичной продукции должен быть сокращен вдвое. А конкретным списком в каждой стране будут заниматься министерства и ведомства.
О чем речь
- 22.02.2022 г. Сразу после признания Россией ЛДНР США, Европа, Канада, Австралия и Япония анонсировали «первый пакет» санкций. В основном они касались персональных ограничений для высших чиновников и крупных бизнесменов.
- 24.02.2022 г. После начала Россией «специальной военной операции» США, Великобритания и Канада объявили новые санкции. На следующий день к ним присоединился и ЕС. На этот раз речь идет об ограничениях в сотрудничестве в энергетической сфере, торговле высокотехнологичными товарами, серьезно затронут финансовый сектор.
«Непонятно, дно ли это»
– Недавно мы с вами обсуждали обвал рынка акций. Но такого, какой произошел после новости о признании Россией ЛДНР, даже не могли себе представить...
– Да, такого обвала, какой произошел в эти дни, в истории российского фондового рынка вообще никогда не было. Ну, не считая дефолта 1998-го, но тогда рынок был несопоставим с нынешним. А сейчас акции некоторых крупных компаний падали вдвое (Сбербанк, Газпром и т.д.). Кроме того, на 25 – 40% упало не меньше половины российских акций. Причем, отскока пока не произошло. Лишь некоторые акции подросли на пару процентов, а в целом они остаются на дне. Причем, непонятно, дно ли это, и не будет ли дальнейшего падения.
– Имеете ввиду «второй пакет» санкций?
– Они были ожидаемы, анонсировались раньше. Другое дело, что Запад несколько изменил их вектор: пока оставили идею отключения от SWIFT, но ввели закрытие корсчетов, т.е., фактически – запрет на внешнеторговые транзакции для крупнейших банков России.
Ни торговать, ни покупать, ни занимать?
– Как все это будет реально выглядеть? Можно ли будет торговать через другие страны?
– Байден, конечно, может ввести ограничения только на территории США. Но подавляющее большинство расчетов в долларах всеми банками мира осуществляется через корсчета в американских банках. Это первое. Второе. Большинство европейских банков вряд ли будут осуществлять эти транзакции – во избежание вторичных санкций. И только Китай, не исключено, махнет на эти ограничения рукой.
– Другими словами, Россия не сможет ничего ни покупать, ни продавать, ни занимать?
– Не совсем так. Это же не единственные банки в стране. Но у попавших под санкции будут серьезные проблемы с международными расчетами, и им придется как-то изворачиваться.
Как, к примеру, это будет делать Новикомбанк, который обслуживает оборонный комплекс (и вообще считается неофициальным банком ФСБ)? Это, думаю, наиболее сложный вопрос. Видимо, придется работать через третьи банки – а это издержки и более длинные сроки. Поэтому, не исключено, что часть активной клиентуры, эти банки потеряют.
– То есть слова Джонсона («исключить Россию из мировой экономической системы») на этот раз могут сбыться?
– Пока все-таки речь идет не о России, а лишь о части ее компаний. Правда, ключевых.
Что будет с курсом рубля и ценами
– Какие неудобства ожидают обычных клиентов того же, скажем Сбера или ВТБ?
– Смотря куда вы поедете и чем будете платить за границей. Если в евро, думаю, особых проблем не будет, а в долларах – вполне.
Но еще вопрос – как поведут себя платежные системы Visa и MasterCard, которые проводят операции в долларах через американские банки. Если они не захотят обслуживать карты российских банков при транзакциях в долларах, тогда будут проблемы.
Но даже если платежные системы закроют на это глаза, проблема будет в другом. Они же должны будут списать эти суммы с корсчетов тех же ВТБ или Сбера, а корсчета будут заблокированы. Поэтому либо эти банки должны будут им предложить другие счета, с которых они смогут списывать доллары, либо – прощайте.
– Одни эксперты прогнозируют рост цен из-за санкций на 10%, другие – аж на 40%. Магазин электроники DNS уже объявил о повышении цен на 30%... Ваш прогноз?
– Думаю, что цены серьезно поднимутся. Во-первых, потому что на фоне всех разговоров про импортозамещение доля зарубежных товаров (или сырья для их производств) все равно остается очень высокой. Во-вторых, потому что у нас ослаблена конкурентная среда. И вместо того, чтобы занять нишу дорогих западных товаров, отечественные производители попросту подтягивают цены на свои аналоги. От этого общий инфляционный эффект девальвации оказывается гораздо выше, чем сама девальвация и доля импорта в потреблении.
Вообще-то уверен, что инфляцию гораздо лучше ощущают домохозяйки, чем специалисты Росстата. Ведь у каждой семьи – конкретная потребительская корзина. Соответственно, и своя инфляция.
– Недавно вы сказали, что доллар не будет ни 90, ни 70 рублей. И оказались правы. Даже такой мощный толчок не перегнал его через эти границы. Удержится курс и дальше, как думаете?
– Был момент в последние дни, когда доллар чуть-чуть не дотягивал до 90, но потом ЦБ вышел с интервенциями и слегка опустил курс. Конечно, к прежним значениям рубль не откатится, но тут все будет зависеть от того, на какие интервенции будет готов ЦБ. И еще от того, сколько продержится эта паническая (и очень комфортная для нас) цена на нефть: на пике она была 102$, сейчас уже 99$.
Другой вопрос, что при такой цене нефти курс рубля должен быть ниже минимум вдвое.
– Доллар по 150 руб. не будет ни в в коем случае. Не думаю, что дойдет даже до 100.
Но и к 70 руб. за доллар курс едва ли откатится.
Частные вопросы
- ЦБ сообщил: сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под блокирующие санкции (ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк). Банк России разъяснил, что расплачиваться картами клиентам этих банков на территории РФ по-прежнему можно, в том числе в валюте счета, а вот сервисы платежей с помощью телефонов действительно перестанут работать – но лишь за рубежом. В самой России все останется по-прежнему.
- С 24 февраля Audi остановила отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий, следует из письма автоконцерна партнерам в России, пишут «Ведомости». Аналогичное письмо, по словам издания, также пришло от американского концерна General Motors (GM, продает автомобили Chevrolet в России). Другие источники «Ведомостей» указывают: завершили отгрузки и британский Land Rover (принадлежит индийской Tata Motors) и немецкий бренд Porsche.