«Думаю, события на Украине согласованы между США и РФ»: депутат Госдумы сделал неожиданное заявление

События на Украине, на территории которой в настоящее время Российская Федерация проводит специальную военную операцию по «демилитаризации» и «денацификации», вероятно, согласованы между Соединенными Штатами Америки и Россией. Об этом в эфире своего Youtube-канала заявил экономист, депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин.

По его словам, «США, вероятно, кинули очередного руководителя после заключенных с ним договоренностей».

«Я думаю, то, что происходит сейчас на Украине, было согласовано с американцами, и американцы кинули как положено, как они кинули во время Крымской весны, и как они кидали других руководителей, когда втягивали их в какие-либо договоренности», — рассказал Делягин.

Депутат подчеркнул, что выгоды от происходящих на Украине событий извлекают как Соединенные Штаты, так и Российская Федерация.

«США от событий на Украине получают затягивание, ослабление и подрыв России, а также ослабление возможностей Кремля помочь Китаю в воссоединении с Тайванем, потому что там нужно не оружие, там нужны системы управления. Я думаю, что в ответ на санкции Запада мы предоставим Китаю эти системы управления.

Российская Федерация в свою очередь получает воссоединение [с Украиной], а также очень сложную задачу по денацификации при создании заново целого народа, который у нас мало кто понимает. Но потребность рождает функцию. Может, по ходу дела поймут», — заключил Делягин.