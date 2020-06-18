Что сказал Краснов на Совбезе: Соловей раскрыл содержание вырезанного выступления генпрокурора

В начале нынешней недели в отношениях между Россией и Украиной произошли существенные изменения: началось все с того, что президент РФ Владимир Путин собрал экстренное заседание Совета безопасности страны, чтобы обсудить положение дел на Украине и рассмотреть вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Мероприятие запомнилось сразу несколькими моментами — в частности, «Собеседник» уже писал о многозначительном диалоге российского лидера с главой СВР Сергеем Нарышкиным.

Вечером того же дня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Сразу после этого был подписан договор о дружбе и сотрудничестве, который подразумевал в том числе совместную оборону. Спустя несколько дней, когда обстановка на линии соприкосновения в Донбассе была накалена до предела, российский лидер выступил с новым обращением к населению, в котором объявил о начале специальной военной операции на Украине, цель которой заключается в «демилитаризации» и «денацификации» соседней страны, оказавшейся, по словам главы государства, под внешним управлением.

События на территории Украины развиваются достаточно быстрыми темпами, однако экспертное сообщество продолжает гадать, что же сказал генеральный прокурор России Игорь Краснов во время заседания Совета безопасности, на котором рассматривали вопрос признания независимости ДНР и ЛНР. Все дело в том, что, как выяснилось, заседание транслировалось в записи, и выступление Краснова было попросту вырезано при монтаже.

Известный российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей в своей привычной манере рассказал интересную информацию, которую, впрочем, трудно проверить. По словам профессора, выступление Краснова было вырезано, потому что его речь содержала достаточно жесткие тезисы. Об этом он рассказал в эфире Youtube-канала «Фейгин Live».

«Краснова не показали, потому что тот вообще с палаческими сентенциями выступал: что нужно готовить международный трибунал, что мы [Россия] уже дело по Зеленскому возбудили — в общем, придем туда [на Украину] и организуем „новый Нюрнберг“.

Решили, что это чересчур, что это еще рано показывать. Может быть, придет для этого время, но пока еще достаточно рано. В общем, прокурор выступил как государственный обвинитель и судья. Нет, Владимир Путин таких людей очень ценит, но он решил, что пока чересчур», — заявил Соловей.