Президент Польши наложил вето на скандальный закон о СМИ, вызвавший протесты

Принятый нижней палатой польского парламента законопроект о поправках к закону о телерадиовещании, который ограничивает долю владения СМИ для компаний, зарегистрированных за пределами Евросоюза до 50%, был сегодня отклонен президентом Анджеем Дудой.

«Решение принято. Я отказываюсь подписывать закон о телерадиовещании и направляю его в Сейм на повторное рассмотрение. Я накладываю вето», — приводит его слова ТАСС.

Закон продвигает правящая партия, которая обладает большинством в Сейме (нижняя палата парламента). Его принятие грозит закрытием или перепродажей единственному независимому от власти и активно критикующему её телеканалу TVN, который принадлежит американской компании Discovery.

Соединенные Штаты уже выражали своё неодобрение этим законом. Против него также выступает польская оппозиция, для которой канал является главной площадкой. Уже не раз оппозиция выводила на улицы польских городов десятки тысяч сторонников, требовавших не принимать инициативу. На одном из последних митингов активисты сравнивали это с российским опытом начала нулевых годов, когда случилась смена владельцев канала НТВ.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши, где оппозиция обладает большинством, ранее уже отклонил законопроект, однако Сейм принял его повторно в обход Сената в соответствии с польским законодательством.