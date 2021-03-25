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Третий лишний. Путин и Шойгу не возьмут Мишустина в тайгу

«Кто ж в лавке-то останется?» — отшутился президент

Фото: Global Look Press, kremlin.ru

Премьер-министру Михаилу Мишустину не суждено походить по таёжным лесам с президентом. Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из журналистов, заявил, что в очередной поход с министром обороны Сергеем Шойгу главу правительства они не позовут.

«Кто ж в лавке-то останется?» — пошутил глава государства, заверив, впрочем, что «любимчиков» в правительстве у него нет. Но ходить в тайгу он по-прежнему будет только с Шойгу.

Мнения комментаторов на эту тему, впрочем, разделились. К примеру Telegram-канал «ЧТД» иронизирует, что «Мишустин оказался недостаточно хорош для походов в тайгу», а политически обозреватель «Эха Москвы» Антон Орех наоборот уверен, что речь как раз о незаменимости премьера:

«Это значит, что без Путина и Шойгу всё и так прекрасно работает! Хоть в тайгу пусть едут, хоть куда. А вот Мишустин — ценный дядька», — шутит журналист.
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