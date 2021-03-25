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«Алиби для президента»: политолог о том, для чего России нужно «бряцание оружием» на границе с Украиной

Как считает Аббас Галлямов, это необходимо, чтобы показать россиянам, что президент не занимается внутренними проблемами не просто так

Фото: Global Look Press

Политолог Аббас Галлямов выразил свою точку зрения по поводу того, зачем России и Владимиру Путину нужно наращивание напряженности на границе с Украиной.

«Мы всё гадаем, зачем Путину этот ультиматум и это бряцание оружием на границе с Украиной, а ведь ответ может лежать в плоскости внутренней политики. Там ненавистные QR-коды, инфляция, нищающее население, репрессии, швабры в ж...пах – в общем, совершенно безрадостная картина. От всего этого надо как-то дистанцироваться. Надо показать, что президент чем-то другим архиважным занят. Если этого не сделать, то внутренние проблемы скоро его рейтинг окончательно утопят. А так есть надежда, что хотя бы лоялисты скажут: «Ну какой с Путина спрос! Ему, к сожалению, не до внутренних проблем. Вон какая международная ситуация напряжённая!» – пишет Аббас в своем telegram-канале.

По его словам, такими действиями народ уже не отвлечь от проблем. Это просто "алиби для президента".

«Дескать, "все видели, что в момент совершения преступления я находился совсем в другом месте"», – подчеркнул он, и добавил, что «для чекиста отвлекающая операция – это азбука».

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