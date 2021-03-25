«Алиби для президента»: политолог о том, для чего России нужно «бряцание оружием» на границе с Украиной
Как считает Аббас Галлямов, это необходимо, чтобы показать россиянам, что президент не занимается внутренними проблемами не просто так
Политолог Аббас Галлямов выразил свою точку зрения по поводу того, зачем России и Владимиру Путину нужно наращивание напряженности на границе с Украиной.
«Мы всё гадаем, зачем Путину этот ультиматум и это бряцание оружием на границе с Украиной, а ведь ответ может лежать в плоскости внутренней политики. Там ненавистные QR-коды, инфляция, нищающее население, репрессии, швабры в ж...пах – в общем, совершенно безрадостная картина. От всего этого надо как-то дистанцироваться. Надо показать, что президент чем-то другим архиважным занят. Если этого не сделать, то внутренние проблемы скоро его рейтинг окончательно утопят. А так есть надежда, что хотя бы лоялисты скажут: «Ну какой с Путина спрос! Ему, к сожалению, не до внутренних проблем. Вон какая международная ситуация напряжённая!» – пишет Аббас в своем telegram-канале.
По его словам, такими действиями народ уже не отвлечь от проблем. Это просто "алиби для президента".
«Дескать, "все видели, что в момент совершения преступления я находился совсем в другом месте"», – подчеркнул он, и добавил, что «для чекиста отвлекающая операция – это азбука».