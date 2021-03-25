«Я центрична»: Зюганов назвал Голикову «правой», но она не согласилась
Лидер КПРФ язвительно высказался в адрес вице-премьера
Подтверждённый аккаунт КПРФ выложил в Твиттере видеозапись начала встречи депутатов с вице-премьером Татьяной Голиковой в связи с обсуждением законопроекта о введении QR-кодов. На видео лидер партии Геннадий Зюганов так приветствовал Голикову:
«Татьяна Алексеевна, мы рады Вас приветствовать. Вот, почётное место, – сказал коммунист, отодвигая стул справой стороны от себя. – Если бы Вы были с левым уклоном, я бы сюда (слева) посадил, но Вы с правым».
Лидеру КПРФ Г.А. Зюганову не откажешь в чувстве юмора: приветствуя заместителя председателя Правительства Российской Федерации Татьяну Голикову перед началом встречи с фракцией, Геннадий Андреевич обратился к чиновнице: pic.twitter.com/3eWdyTl7ap— КПРФ (@kprf) December 13, 2021
Зюганов предположил, что Татьяну Голикову «убеждали» в политической траектории в партии «Единая Россия», но вице-премьер не согласилась: «Я центрична».
«Ну, вот хорошо. Они там уже с перепугу готовы снять второй закон, а мы первый. Будет ничья и все будут довольны», – самодовольно прокомментировал Зюганов.