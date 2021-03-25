«Я центрична»: Зюганов назвал Голикову «правой», но она не согласилась

Зюганов предположил, что Татьяну Голикову «убеждали» в политической траектории в партии «Единая Россия», но вице-премьер не согласилась: «Я центрична».

«Ну, вот хорошо. Они там уже с перепугу готовы снять второй закон, а мы первый. Будет ничья и все будут довольны», – самодовольно прокомментировал Зюганов.