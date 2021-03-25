Путин-таксист и нагнетание на Донбассе: новости к утру 12 декабря

Президент США Джо Байден заявил, что в случае вторжения российских войск на территорию Украины натовские и американские военные усилят присутствие в странах «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония). Вместе с тем он заверил, что США продолжат оказывать оборонную помощь Украине, передаёт ТАСС.

Народная милиция ДНР тем временем сообщила о размещении шести миномётов, двух зенитных установок и разведывательно-дозорной машины военными Украины на территории подконтрольных Киеву населённых пунктов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеграм-канал народной милиции.

Также в ДНР заявили о семнадцати танках на железнодорожной станции в посёлке Зачатовка. До этого Киев предложил передать ЛНР и ДНР 24 пленных и помиловать ещё 13 человек.

В посольстве РФ в Лондоне тем временем настаивают, что использование словосочетания «российская агрессия» британским МИДом является попыткой «демонстрировать единство» в G7:

«Вооружённые силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своём намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике. И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной»

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», – такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в сюжете, опубликованном на канале «Россия-24», анонсирующем проект «Новейшая история». Но из цитаты неясно, о себе ли говорит президент.