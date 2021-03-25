Зачем Меркель на пенсии 9 сотрудников и что она собирается делать дальше?

– Каков штат сотрудников Меркель?

– Это 9 человек. Телохранители, шофёры, секретари, спичрайтеры.

– Штат у всех бывших политиков одинаковый?

– Нет. У Шрёдера, к примеру, 4 сотрудника. Видимо, Меркель намерена и дальше быть активной, много работать.

– Уже известно, на чем она сконцентрируется?

– Об этом она скажет в ближайшие дни. Я предполагаю. Что г-жа Меркель будет делать то же самое, что и другие политики, которые выходят на пенсию. Читать лекции, выступать в американских университетах, писать мемуары… теперь она может за все это получать хорошие гонорары – сейчас она может зарабатывать деньги, которые она не могла получать, находясь на посту канцлера, за побочную работу.