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Зачем Меркель на пенсии 9 сотрудников и что она собирается делать дальше?

Немецкий политолог Александр Рар уверен: экс-канцлер и дальше собирается быть активной и зарабатывать деньги

Фото: Global Look Press

Bild написал, что Ангела Меркель в свой первый день на пенсии уже в 8 утра была в своём новом офисе на работе. Что это за офис и чем намерена заняться экс-канцлер?

– Закон Германии разрешает высокопоставленным политикам (бывшим канцлерам, президентам) иметь офисы с сотрудниками. Это им оплачивает государство, причём пожизненно. Бывшие политики при этом не могут напрямую влиять на политику страны, но могут заниматься, чем хотят.

Фото: Андрей Струнин
Александр Рар

Каков штат сотрудников Меркель?

– Это 9 человек. Телохранители, шофёры, секретари, спичрайтеры.

Штат у всех бывших политиков одинаковый?

– Нет. У Шрёдера, к примеру, 4 сотрудника. Видимо, Меркель намерена и дальше быть активной, много работать.

Уже известно, на чем она сконцентрируется?

– Об этом она скажет в ближайшие дни. Я предполагаю. Что г-жа Меркель будет делать то же самое, что и другие политики, которые выходят на пенсию. Читать лекции, выступать в американских университетах, писать мемуары… теперь она может за все это получать хорошие гонорары – сейчас она может зарабатывать деньги, которые она не могла получать, находясь на посту канцлера, за побочную работу.

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