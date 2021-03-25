Георгий Сатаров: "Путин не ёж, а наше все"

- На очередной ежегодной встрече с гражданским обществом – Советом по правам человека, уже, надо сказать, изрядно обесцененном в своём составе, Путин внезапно рассказал про неких агентов ЦРУ, работавших в правительстве Ельцина, которых он якобы «вычистил».

Путин напутал кучу вещей. Имеются в виду иностранные консультанты, которых в те годы было полно, и которые работали не только при правительстве, но и при других органах. Но больше при правительстве. Были ли среди них агенты ЦРУ? Вполне возможно. КГБ, когда наши ездили на Запад, тоже их вербовал и заставлял что-то выяснять, или делать что-то ещё. Точно также могло действовать ЦРУ. Путин здесь совершенно ни при чём, когда говорит о том, что о всё это пресёк.

Ни черта Путин не пресекал. Просто их миссия закончилась и они уехали. И неприятности у них начались не из-за Путина, а из-за собственных финансовых служб.

Потому что некоторые их них там использовали инсайдерскую информацию – ничто человеческое не чуждо многим не только в России. Не чуждо и то, что считается финансовыми преступлениями. Поэтому это все полная чушь, если говорить серьёзно и использовать терминологию Путина. Конечно, Путин никого не побеждал и не разгонял. Просто, возможно, ему в какой-то момент не хватило аргументов.

Путин находится в очень тяжёлой ситуации. Он пытается демонстрировать, что это он выбирает, будет он выдвигаться в президенты или нет, но при наличии доминирования силовой башни, этот его тезис становится сомнительным.

Потому что скорее эта башня будет выбирать, будет Путин выдвигаться или нет. Путина это наверняка не устраивает и, конечно, он будет выстраивать баланс. А сейчас накопилась совокупность обстоятельств, которые дают ему некие козыри. И некоторыми из них он начал пользоваться. Это и отставка ФСИНовского чекиста, и лже-законопроекты по модификации законодательства об иноагентах. И Путин никогда не пойдёт на то, чтобы это отменить – он подписывал этот закон. Но сделать его оружием не массового поражения, как сейчас – вполне возможно. Почему, например, иноагентами объявляет Минюст? Это сопряжено с антиконституционной мерой по ограничению прав граждан. Вы не можете это обжаловать нигде, включая ЕСПЧ, потому что там рассматривают судебные решения. Одна из поправок как раз предлагает передать эту миссию суду. А это значит, что вы сможете оспаривать это везде. То же самое – ужесточение регулирования по пыткам.

Итак, у Путина проблема 2024 года, проблема дисбаланса этих башен. А перед нами куча проблем, начиная с пыток, иноагентов, [ректора Шанинки] Зуева в узилище и «Мемориала»* под дамокловым мечем ликвидации, домашнее насилие и куча важных вопросов. И все они там поднимались. Павел Гусев заговорил об иноагентах, напомнил, как странно принимался этот закон, и что он не имеет никакого отношения к американскому закону (FARA. – Ред.). Здесь есть некие шансы на то, что этот закон перестанет быть омерзительно драконовским. Поднимался вопрос и о Зуеве, на что Путин сказал, что не видит необходимости держать его в тюрьме. На это адвокаты уже прореагировали направлением соответствующего документа в соответствующие инстанции.

По «Мемориалу»*. Тут Путин сказал, что он очень и очень уважает его работу, но «есть информация, что они защищают террористов». На этом основании надо уничтожать адвокатуру, потому что они ЗАЩИЩАЮТ ПРЕСТУПНИКОВ! Что такое правозащита, он не понимает, потому что правозащита – это защита от государства. И не важно, террорист он, или нет, но если государство нарушает свои собственные законы по отношению к этому террористу, то это повод для работы правозащиты. Это понятно и ежу, но Путин – не ёж. Он – наше всё. Уверен, что заседаний по «Мемориалу»* в этом году уже не будет.

Следующий важный сюжет был о домашнем насилии. Мы плохо понимаем, насколько это жуткая тема. Знаете, где находится кузница людей с нарушенной социальной психикой? Это семьи с домашним насилием. Они производят социальных инвалидов, в нашей стране – больше нефти. Вот, что страшною И когда мы удивляемся, почему они такие, мы должны спрашивать себя, что мы сделали, чтобы в детстве их защитить. Домашнее насилие – проблема гибели социальности. Наше государство достаточно упорно защищает это. И Путин на этом заседании сказал: «Понимаете, это всё-таки семья! Это святое?»

Когда в 6 утра они без всякой нужды ломятся в эту семью, чтобы положить людей на пол и навести шмон – нет никаких проблем. Когда они сажают молодых людей, лишая их будущего – это не вторжение в семью? Здесь есть родство между насилием государства и домашним насилием. Те, кто творит насилие в семье, родные для тех, кто творит насилие в государстве.

Будет яснее, когда президент вынесет решение по тем или иным вопросам. На что-то он наложит эмбарго до 23 числа, чтобы, услышав те же вопросы от журналистов, вдруг произвести пару сенсаций, направленных на восстановление дисбаланса.

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*Признан российскими властями иностранным агентом