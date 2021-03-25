«Губернаторство теперь будут передавать по наследству?»

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во II чтении правительственный законопроект о региональной власти в России, он, в частности, предусматривает возможность для глав регионов избираться на должность высшего должностного лица более двух сроков подряд.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесённый сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

Согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроектом предлагается исключить это требование.

Кроме этого, проектом закона устанавливается, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Также закон даст возможность местным парламентам работать дистанционно.

При этом авторы проекта предлагают предусмотреть пункт, согласно которому, срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет. На сегодняшний день срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет. Проект закона также сохраняет действующий запрет на использование слова «президент» в названии должности руководителя региона РФ.

Так, согласно законопроекту, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

В соцсетях этот законопроект давно вызывает отторжение.

«Читаем между строк – «пожизненно», без права голоса жителей региона», - написал читатель.

«Теперь ещё и Губернаторы будут несменяемые. Один мрак впереди», - уверен россиянин.

«Да, пожизненно с передачей власти детям, внукам и далее...» - также между строк прочитал закон москвич.

«А тем губернаторам, которые остаются на третий срок, будет присваиваться титул дворянин? А если на четвёртый срок, как заслуживший перед Отечеством – граф?» - уточнил у Госдумы историк.

«Клановая система будет. Хотя она уже есть…» - написал юрист.

«Время покажет насколько продуман этот закон, и какое он отношение имеет к реальной жизни», - добавил напоследок историк.