Генпрокурор призывает оставить во власти только людей с «кристально чистой репутацией»

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступил за полный запрет наделения властными полномочиями для граждан с судимостью по УК РФ (сейчас избираться можно с погашенной судимостью).

«Нельзя признать справедливым, что преступившие уголовный закон чиновники считаются в таких случаях несудимыми и продолжают претендовать на должности государственной или муниципальной службы»

, – заявил Краснов в интервью «РИА Новости».

Генпрокурор настаивает, что нужно создать «надёжный правовой заслон» для уголовников. При этом, по его словам, неважно, с какими обстоятельствами было связано совершенное ими преступление.

«Для меня очевидно, и в этом со мной согласятся большинство граждан, что есть виды профессиональной деятельности, осуществление которых невозможно без кристально чистой репутации. В противном случае служащий лишается даже морального права распоряжаться инструментами власти, делегированными ему государством»

, – настаивает Краснов.

Не уточняется, значит ли всё это, что исправительная функция пенитенциарных ведомств в России оценивается Красновым как неэффективная.