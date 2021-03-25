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Роман Юнеман о блокировке Tor: «Уничтожить анонимность в интернете вряд ли удастся — за ней стоит слишком большая коммерческая индустрия»

Политик уверен, что бенефициары чёрного рынка очень близки к тем, кто принимает решения о блокировке

Фото: страница Романа Юнемана «ВКонтакте»

Российские пользователи отмечают, что некоторые провайдеры начинают блокировать Tor.

  • Tor – система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение, защищённое от прослушивания.

IT-разработчики отмечают, что первые сигналы о сбоях появились ещё 1 декабря. 

«Заодно заблокировали и ajax.aspnetcdn.com относящийся к Microsoft Ajax Content Delivery Network, которая используется более чем в 3000+ сайтов в Рунете, включая веб-ресурсы Аэрофлота и так далее. Будьте внимательны и осторожны, синоптики прогнозируют в Рунете сбои и ошибки»

, – пишет блогер и data-специалист Иван Бегтин.

Создатель политического движения «Общество.Будущее» Роман Юнеман с иронией спрогнозировал появление на улицах «толп наркоманов, страдающих от синдрома отмены». Tor часто использовался в чёрном сегменте для продажи наркотиков.

Но, по словам политика, эта перспектива вряд ли возможна. Скорее всего, большинство пользователей лишатся одной возможности сохранять анонимность в интернете, но на киберпреступность это повлияет несущественно:

«А если серьёзно, то, конечно, полностью уничтожить анонимность в интернете вряд ли удастся — за ней стоит слишком большая коммерческая индустрия. Причём бенефициары чёрных рынков наверняка весьма близки к тем, кто и принимает решения о блокировках. С этим запретом, как и с любым подобным, будет так. Те, кому нужна доза или ещё что-нибудь запретное, найдут способ обойти блокировку. Для них это вопрос выживания»

, – пишет Роман Юнеман в своём телеграм-канале.

Рубрика: Политика

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