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ОВД-Инфо* предложил Госдуме и Совфеду отменить закон об иноагентах

Правозашитная организация направила в обе палаты парламента доклад о преследовании иноагентов

Фото: Global Look Press

"В обращении мы указываем на множество фактов дискриминации и предлагаем внести законопроект о прекращении преследования «иностранных агентов»", -- говорится в сообщении ОВД-Инфо*.

Авторы доклада напоминают парламентариям, сколько разновидностей иноагентов они создали с 2013 года, когда закон об иноагентах впервые возник в российском законодательстве, отмечая, что наибольшее число поправок в него внесено с ноября 2020 года по март текущего. "Новые поправки и сложившаяся правоприменительная практика значительно ограничивает, а иногда и полностью прекращают работу организаций и людей, включенных в реестры «иноагентов»", -- отмечают они. И сообщают, что закон воспринимается обществом резко негативно, о чем свидетельствует большое количество предложений об его изменении, вносимых журналистами, общественными движениями и политическими партиями. "Сам президент публично подтвердил такую позицию в своем выступлении на Валдайском форуме, -- говорится в докладе. -- О необходимости детального анализа правоприменительной практики и последующего изменения законодательства заявляла и спикер Совфеда Валентина Матвиенко".

Также приводится множество свидетельств представителей организаций и физлиц-иноагентов об абсурдности предъявляемых к ним в связи с их статусом требований. Из-за них, в частности, граждане ограничены в возможности пользоваться соцсетями, так как огромную плашку о своем иноагентстве они должны привешивать ко всему, даже к сообщениям на сайтах знакомств. Не говоря уже о том, что люди со статусом иноагента серьезно ограничены в электоральных правах и не могут занимать ряд должностей на госслужбе.

Доклад довольно объемный, однако его вполне реально бегло прочитать менее, чем за час. Для более подробного изучения потребуется несколько больше времени, но даже депутат вполне уложится в рабочий день. Документ был направлен парламентариям несколько дней назад, однако, как сообщают правозащитники, реакции с Большой Дмитровки и Охотного ряда еще не последовало.

*Признан властями иноагентом

Рубрика: Политика

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