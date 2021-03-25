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Леонид Радзиховский: «Переворот – понятие растяжимое»

Политолог и журналист Леонид Радзиховский комментирует высказывание президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся в стране госперевороте.

Фото: Facebook

Владимир Зеленский заявил, что обладает информацией о готовящемся на Украине 1 декабря госперевороте.

Переворот – понятие растяжимое. Военный путч, когда танки заходят на улицы, а спецназ врывается во дворец президента, это переворот. Майдан – это переворот. Собрание Рады, когда депутаты голосуют за импичмент президенту – это переворот. То есть, форм переворота может быть бессчетное количество. Что имел в виду Зеленский, о чем идет речь, я не понял. Он, насколько известно, назвал только одну фамилию – Рината Ахметова. Это самый крупный бизнесмен Украины, олигарх, которому принадлежат различные телеканалы. Раньше они были в хороших отношениях с Зеленским, и Ахметов ему помогал. Но в последнее время картина полностью изменилась, и Ахметов стал его противникам.

Какая кошка между ними пробежала, неизвестно. Но тем не менее это факт. И все честнейшие и независимые украинские журналисты стали тупо, по заданию, мочить Зеленского. Его рейтинг, который в большой степени управляется СМИ, стал стремительно падать. Зеленский, как я понимаю, к таким вещам относится с повышенной нервозностью, что довольно странно для президента. Он, все-таки, должен иметь психологическую устойчивость.

Тем более, что рейтинг – вещь преходящая. И я думаю, именно результат его тревожности и проявился в этом высказывании. Это была такая попытка вызвать к себе сочувствие, попытка психологически надавить на Ахметова. Я читал, что после этого заявления акции его компании резко полетели вниз, что вполне естественно – президент, каким бы он ни был, это все-таки президент. Попытка надавить, возможно – попытка склонить Ахметова к переговорам, но переговорам с позиции силы. Где сила у Зеленского, а слабость – у Ахметова.

Но в любом случае, со стороны это выглядит довольно дико, потому что такими словами не бросаются.

Если человек подозревается в государственном преступлении, то какого черта этот Ахметов не вызван хотя бы в прокуратуру? Почему ему не задаются какие-то конкретные вопросы? Кроме того, если ты начал раскрывать такую информацию, то раскрой ее до конца. Что ты имеешь в виду? Какой переворот, кто его планирует, как и почему? А такие вот грозные намеки могут быть лишь пиаром. Плохим или нет, но по крайней мере сторонников Зеленского это стимулирует. Наверное. Но с точки зрения ответственности президента это странно.

Рубрика: Политика

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