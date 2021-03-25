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Путин уволил Калашникова из-за пыток в колониях

Информированный источник агентства «Интерфакс» оперативно разъяснил, что Кремль хотел сказать отставкой главы ФСИН. Однако, это все равно вызвало удивление

Фото: Global Look Press

Александр Калашников

Отставка главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова обусловлена скандальными публикациями правозащитной организации Gulagu.net и бывшего заключенного Сергея Савельева, которые обнародовали множество случаев пыток в колониях и тюремных больницах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник».

«Получившие широкий общественный резонанс инциденты, связанные с пытками в колониях и СИЗО Саратовской области и других регионах, стали основной причиной отставки Калашникова», — говорит собеседник агентства в своем заявлении.

При этом из комментария непонятно, являются ли причиной увольнения сами пытки или то, что о них стало известно общественности.

На данный момент следственные органы уже возбудили более десяти уголовных дел по фактам сексуального насилия, превышения должностных полномочий и применения насилия в колониях. Самого Савельева, опубликовавшего видеозаписи, также сперва объявили в розыск, но вскоре дело на него закрыли.

Несмотря на мнение источника «Интерфакса», многих решение об увольнение главы ФСИН удивило, даже несмотря на факты пыток в колониях. Так, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, который ранее был связан с правоохранительными органами, уже успел написать в своем Telegram-канале, что это для него стало «полной неожиданностью»: 

«Ещё два часа назад Александр Калашников принимал участие в координационном совещании в Генпрокуратуре, посвящённом реализации нацпроектов», — сообщил Хинштейн.
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