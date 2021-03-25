Путин уволил Калашникова из-за пыток в колониях
Информированный источник агентства «Интерфакс» оперативно разъяснил, что Кремль хотел сказать отставкой главы ФСИН. Однако, это все равно вызвало удивление
Отставка главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова обусловлена скандальными публикациями правозащитной организации Gulagu.net и бывшего заключенного Сергея Савельева, которые обнародовали множество случаев пыток в колониях и тюремных больницах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник».
«Получившие широкий общественный резонанс инциденты, связанные с пытками в колониях и СИЗО Саратовской области и других регионах, стали основной причиной отставки Калашникова», — говорит собеседник агентства в своем заявлении.
При этом из комментария непонятно, являются ли причиной увольнения сами пытки или то, что о них стало известно общественности.
- Пытаются убедить, что так больше не будет: Gulagu.net прокомментировал увольнение сотрудников ФСИН после пыток заключенных
На данный момент следственные органы уже возбудили более десяти уголовных дел по фактам сексуального насилия, превышения должностных полномочий и применения насилия в колониях. Самого Савельева, опубликовавшего видеозаписи, также сперва объявили в розыск, но вскоре дело на него закрыли.
Несмотря на мнение источника «Интерфакса», многих решение об увольнение главы ФСИН удивило, даже несмотря на факты пыток в колониях. Так, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, который ранее был связан с правоохранительными органами, уже успел написать в своем Telegram-канале, что это для него стало «полной неожиданностью»:
«Ещё два часа назад Александр Калашников принимал участие в координационном совещании в Генпрокуратуре, посвящённом реализации нацпроектов», — сообщил Хинштейн.