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Сегодня, в 21:19

«Мосгордума становится все оппозиционнее» – депутат Михаил Тимонов

Число депутатов московского парламента, голосующих против бюджета, увеличилось более, чем вдвое за два года

Фото: Агентство «Москва»

Депутат Мосгордумы от СРЗП обратил внимание на рост количества его коллег, голосующих против московского бюджета, который он называет «не прозрачным, не соответствующим интересам москвичей и не обсуждённым с ними».

«В 2019 против Бюджета от Мэрии проголосовало всего СЕМЬ депутатов, и я был единственным руководителем фракции, проголосовавшим ПРОТИВ и переставший быть руководителем через 10 минут после заседания», - пишет он в своём телеграм-канале.

Через год ситуация уже существенно изменилась: против проголосовало 9 человек и ставший одним из них руководитель фракции "Яблоко" Круглов уже не утратил свой пост.

Сегодня Мосгордума вновь голосовала по бюджету и стараниями единороссов он был одобрен. Однако число голосовавших против возросло до 15 человек, что составляет ровно треть всех депутатов столичного парламента.

«И к нам присоединился уже второй руководитель фракции, КПРФ - коллега Зубрилин - отмечает Тимонов. - Мосгордума становится всё оппозиционнее! Что ж дальше-то будет?!»

Желаем парламентариям не сбавлять темп.

Рубрика: Политика

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