«Мосгордума становится все оппозиционнее» – депутат Михаил Тимонов
Число депутатов московского парламента, голосующих против бюджета, увеличилось более, чем вдвое за два года
Депутат Мосгордумы от СРЗП обратил внимание на рост количества его коллег, голосующих против московского бюджета, который он называет «не прозрачным, не соответствующим интересам москвичей и не обсуждённым с ними».
«В 2019 против Бюджета от Мэрии проголосовало всего СЕМЬ депутатов, и я был единственным руководителем фракции, проголосовавшим ПРОТИВ и переставший быть руководителем через 10 минут после заседания», - пишет он в своём телеграм-канале.
Через год ситуация уже существенно изменилась: против проголосовало 9 человек и ставший одним из них руководитель фракции "Яблоко" Круглов уже не утратил свой пост.
Сегодня Мосгордума вновь голосовала по бюджету и стараниями единороссов он был одобрен. Однако число голосовавших против возросло до 15 человек, что составляет ровно треть всех депутатов столичного парламента.
«И к нам присоединился уже второй руководитель фракции, КПРФ - коллега Зубрилин - отмечает Тимонов. - Мосгордума становится всё оппозиционнее! Что ж дальше-то будет?!»
Желаем парламентариям не сбавлять темп.