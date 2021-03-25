«Мосгордума становится все оппозиционнее» – депутат Михаил Тимонов

Депутат Мосгордумы от СРЗП обратил внимание на рост количества его коллег, голосующих против московского бюджета, который он называет «не прозрачным, не соответствующим интересам москвичей и не обсуждённым с ними».

«В 2019 против Бюджета от Мэрии проголосовало всего СЕМЬ депутатов, и я был единственным руководителем фракции, проголосовавшим ПРОТИВ и переставший быть руководителем через 10 минут после заседания», - пишет он в своём телеграм-канале.

Через год ситуация уже существенно изменилась: против проголосовало 9 человек и ставший одним из них руководитель фракции "Яблоко" Круглов уже не утратил свой пост.