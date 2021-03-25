Арбатова за максимальное наказание Рашкину

В Госдуму поступил запрос о снятии неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина. В ответ депутат-коммунист записал 17-ти минутное видеообращение с признанием вины под названием «Вся правда об истории с лосем». Оценить реакцию на эти события «Собеседник» попросил правозащитницу Марию Арбатову.

– Преступление Рашкина многослойно, поскольку наносит ущерб не только живой природе, но и доверию к законодательной власти. Сомневаюсь, что избиратели КПРФ голосовали за браконьера, – ответила «Собеседнику» Арбатова.

– Если подобным образом, да ещё и с театрализованным монологом в сети выступает депутат, это сигнал к тому, что браконьерство не такой уж страшный проступок и ликвидирует барьеры у нечистоплотных владельцев оружия. Кроме того, это сигнал к тому, что представителю политической элиты можно не стыдиться низкой экологической культуры. Так что я за максимальное наказание Рашкину, – заключила писательница.

Валерий Рашкин подтвердил, что убил лося во время охоты, перепутав его с кабаном. Он заявил, что готов возместить ущерб, внести свой вклад, как вариант, купить за свой счет лосиху и выпустить её на волю.