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Вчера, в 22:09

Арбатова за максимальное наказание Рашкину

Что делать с Рашкиным – наказать, или простить?

Правозащитница Мария Арбатова
Фото: Личный архив

В Госдуму поступил запрос о снятии неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина. В ответ депутат-коммунист записал 17-ти минутное видеообращение с признанием вины под названием «Вся правда об истории с лосем». Оценить реакцию на эти события «Собеседник» попросил правозащитницу Марию Арбатову.

– Преступление Рашкина многослойно, поскольку наносит ущерб не только живой природе, но и доверию к законодательной власти. Сомневаюсь, что избиратели КПРФ голосовали за браконьера, – ответила «Собеседнику» Арбатова.

– Если подобным образом, да ещё и с театрализованным монологом в сети выступает депутат, это сигнал к тому, что браконьерство не такой уж страшный проступок и ликвидирует барьеры у нечистоплотных владельцев оружия. Кроме того, это сигнал к тому, что представителю политической элиты можно не стыдиться низкой экологической культуры. Так что я за максимальное наказание Рашкину, – заключила писательница.

Валерий Рашкин подтвердил, что убил лося во время охоты, перепутав его с кабаном. Он заявил, что готов возместить ущерб, внести свой вклад, как вариант, купить за свой счет лосиху и выпустить её на волю.

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