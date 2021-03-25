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Путин «обнулил» срок между присуждением госнаград. Теперь их можно вручать хоть каждый день

Раньше надо было ждать пять лет, чтобы получить очередную госнаграду. Теперь вешать медали и ордена на груди чиновников можно регулярно

Фото: Global Look Press

Владимир Путин и Мизаил Ковальчук

Президент Владимир Путин подписал указ об изменении порядка присуждения государственных наград. Теперь их смогут вручать за «духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи». В том числе МВД получае возможность присуждать их за «воспитании молодежи в духе патриотизма, уважения к истории и традициям» РФ.

Кроме того, госнаграды теперь полагаются за «социально-экономическое и технологическое развитие» страны, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Другое существенное изменение касается сроков, в которые можно присуждать государственные награды. Сейчас новую госнаграду можно получить лишь раз в пять лет. Правило не распространяется лишь на награды, полагающиеся за подвиги и проявленную отвагу.

После вступления указа в законную силу глава президентской администрации (последние несколько лет этот пост занимает Антон Вайно), сможет давать разрешение на присуждение госнаград без учета каких-либо ограничений по срокам.

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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