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Создатель роликов про «депутата Наливкина» Андрей Клочков: «Мы не преступники»

Режиссер скетч-шоу про «председателя Уссурийского района» Виталия Наливкина Андрей Клочков прокомментировал уголовное дело против съемочной группы

Фото: Instagram / barakuda_usk

«Дело Наливкина», напомним, было заведено из-за ролика, вышедшего более месяца назад. В нем депутат Виталий Наливкин обезвреживает «опасный предмет в Уссурийском районе» – сумку с морковкой – из гранатомета. Сейчас у съемочной группы изъята вся техника, включая бутафорский гранатомет. Фактически им вынесли заперт на дальнейшее творчество.

Совсем недавно мы беседовали с режиссером скетч-шоу Андреем Клочковым о приговоре к реальному сроку исполнительницы роли «представителя МВД» Марины Вульф Ларисы Кривоносовой. Андрей тогда поставил в упрек правоохранителям, что те нападают на актеров, то есть на людей, которые не придумывают сюжеты. Теперь пришли непосредственно к авторам и создателям шоу, словно прислушались. Пока что все выглядит как обычная акция устрашения.

– В деле сейчас трое фигурантов: я, оператор и Семен-продюсер, – рассказал нам Андрей. – Вся съемочная группа. Актеров на этот раз не тронули. Пока у нас нет никакой меры пресечения – мы все сейчас свидетели. Никаких допросов не было, мы просто написали объяснительные: вели съемку тогда-то и там-то, соблюдали все меры безопасности и т. д. Но у нас изъяли всю аппаратуру и носители. Сказали, что это нужно для экспертизы. Хочу сказать, что мы не преступники. 

«Депутат» Виталий Наливкин, по словам Андрея, ситуацию никак не комментировал.

Съемочной группе вменяют  тяжкие хулиганские действия (ст. 213 ч. 3 УК РФ), повлекшие ущерб размером 32 тысячи рублей. Более всего они сейчас нуждаются в общественной поддержке. Также они собирают средства на адвокатов через соцсети. И будут благодарны за любую помощь.

Рубрика: Политика

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