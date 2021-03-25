Азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырник из творога за 88 рублей: в сети обсуждают цены в столовой Госдумы

Буфет Госдумы давно стал притчей во языцех у россиян. Такие низкие цены, какие были там, не сыскать нигде в стране, хотя перекусывают там совсем не бедные люди. Именно поэтому не стало удивительным, что новые депутаты, такие как Светлана Авксентьева из «Новых людей», после появления в Госдуме решили проверить правдивость информации. И оказалось, что… цены уже подняли.

Авксентьева опубликовала в Instagram видео из столовой Госдумы. В частности, она показала витрину буфета возле основного зала пленарных заседаний. На кадрах видно сосиски отварные за 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырник из творога за 88 рублей, судак по-польски за 410 рублей и много других блюд. В подписи Авксентьева добавила, что в Госдуме есть еще один буфет, но она там пока не побывала.

Прямо скажем, повышение цен для депутатов порадовало россиян. Но, скорее, в ироничном ключе.

«Раньше эти заведения отличались копеечными ценами. Теперь цены сравняли», - констатировал в начале дискуссии читатель.

«Согласен, раньше цены были на порядок меньше. Причем, на порядок - это в 10 раз. То есть бутерброд с икрой красной стоил бы не 250 рублей, а только 25 и т.п. То есть депутат показала, что цены в толовой сравнялись с рыночными», - поддержал первого комментатора следующий.

«Три шкуры дерут с бедного депутата Государственной думы», - иронично отметил москвич.

«Да уж! Цены, конечно, ого-го! Надо срочно «слугам» народа зарплату повысить! А то всю зарплату проедят», - звучит еще один ироничный комментарий.

«Так они с такой зарплатой могут себе и три сосиски купить. А вот интересно, а QR-коды при входе в столовую спрашивают?» - прозвучал риторический вопрос.

«Ну, теперь хоть и не ресторан, но уже и не дешевая столовка как было раньше. А то уж совсем стыдно за депутатов было…» - заканчивается в ироничном ключе дискуссия.