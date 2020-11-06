Депутата Бондаренко не стали арестовывать, но теперь ему грозит уголовное дело

Депутат также сообщил, что в ходе задержания на него составили протокол о новом административном деле об организации одной из акций протеста в гайд-парке. Сам политик уверен, что проводимые им митинги были законными, а их согласование не требовалось, однако теперь это предстоит решать суду.

В случае, если Бондаренко признают виновным, это будет уже вторая его статья об организации несанкционированных акций. Если их будет три — политику будет грозить уже уголовная ответственность по так называемой «дадинской» статье (212.1 УК РФ), предполагающей реальное лишение свободы на срок до пяти лет.

Он напоминает, что организовывал в гайд-парке два митинга, поэтому третье административное дело, по его мнению, могут завести в любой момент:

«Направление, вектор своей работы власть уже показала, настрой показала, — комментирует Бондаренко. — Можно смело ожидать, что за второй административкой будет третья».

По мнению оппозиционера, всё это делается в качестве «публичной порки», чтобы «запугать каждого гражданина» и «заставить всех молчать».