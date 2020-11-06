Депутата Бондаренко не стали арестовывать, но теперь ему грозит уголовное дело
На коммуниста составили уже второй протокол об организации несанкционированной акции. Вскоре может появиться и третий - а это уже «дадинская» статья
Заводской районный суд Саратова признал депутата от КПРФ Николая Бондаренко виновным в мелком хулиганстве на одном из избирательных участков, однако арестовывать оппозиционера не стали — ему назначено наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей. Об этом сам Бондаренко сообщил, выйдя из здания суда.
Политик признался, что сам ожидал, что суд отправит его на 15 суток в СИЗО. Причиной, по которой его отпустили на свободу, он считает общественную поддержку:
«По моему, очевидно, что тот общественный резонанс, который сегодня поднялся в стране в 12 часов дня — это топ-5 в «Яндексе» и все федеральные СМИ [об этом написали], блогеры, огромное количество людей по всем соцсетям — это то, что сегодня заставляет власть дрожать. В очередной раз мы убедились, что такое сило общества», — сказал Бондаренко у здания суда.
Депутат также сообщил, что в ходе задержания на него составили протокол о новом административном деле об организации одной из акций протеста в гайд-парке. Сам политик уверен, что проводимые им митинги были законными, а их согласование не требовалось, однако теперь это предстоит решать суду.
В случае, если Бондаренко признают виновным, это будет уже вторая его статья об организации несанкционированных акций. Если их будет три — политику будет грозить уже уголовная ответственность по так называемой «дадинской» статье (212.1 УК РФ), предполагающей реальное лишение свободы на срок до пяти лет.
Он напоминает, что организовывал в гайд-парке два митинга, поэтому третье административное дело, по его мнению, могут завести в любой момент:
«Направление, вектор своей работы власть уже показала, настрой показала, — комментирует Бондаренко. — Можно смело ожидать, что за второй административкой будет третья».
По мнению оппозиционера, всё это делается в качестве «публичной порки», чтобы «запугать каждого гражданина» и «заставить всех молчать».