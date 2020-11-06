Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 23:59

Депутата Бондаренко не стали арестовывать, но теперь ему грозит уголовное дело

На коммуниста составили уже второй протокол об организации несанкционированной акции. Вскоре может появиться и третий - а это уже «дадинская» статья

Фото: Скриншот из видео YouTube-канала "КПРФ Саратов"

Заводской районный суд Саратова признал депутата от КПРФ Николая Бондаренко виновным в мелком хулиганстве на одном из избирательных участков, однако арестовывать оппозиционера не стали — ему назначено наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей. Об этом сам Бондаренко сообщил, выйдя из здания суда.

Политик признался, что сам ожидал, что суд отправит его на 15 суток в СИЗО. Причиной, по которой его отпустили на свободу, он считает общественную поддержку: 

«По моему, очевидно, что тот общественный резонанс, который сегодня поднялся в стране в 12 часов дня — это топ-5 в «Яндексе» и все федеральные СМИ [об этом написали], блогеры, огромное количество людей по всем соцсетям — это то, что сегодня заставляет власть дрожать. В очередной раз мы убедились, что такое сило общества», — сказал Бондаренко у здания суда.

Депутат также сообщил, что в ходе задержания на него составили протокол о новом административном деле об организации одной из акций протеста в гайд-парке. Сам политик уверен, что проводимые им митинги были законными, а их согласование не требовалось, однако теперь это предстоит решать суду.

В случае, если Бондаренко признают виновным, это будет уже вторая его статья об организации несанкционированных акций. Если их будет три — политику будет грозить уже уголовная ответственность по так называемой «дадинской» статье (212.1 УК РФ), предполагающей реальное лишение свободы на срок до пяти лет.

Он напоминает, что организовывал в гайд-парке два митинга, поэтому третье административное дело, по его мнению, могут завести в любой момент:

«Направление, вектор своей работы власть уже показала, настрой показала, — комментирует Бондаренко. — Можно смело ожидать, что за второй административкой будет третья».

По мнению оппозиционера, всё это делается в качестве «публичной порки», чтобы «запугать каждого гражданина» и «заставить всех молчать».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Светлана Немоляева: «Каждый мой день начинается со звонка сына»

Общество 1 час назад

Британские власти решили спасти 5 тысяч красных телефонных будок

Общество 1 час назад

ФАС разрешила МГТС поднять цены на тарифы для населения на 5%

Общество 2 часа назад

«У Минпросвещения, похоже, ЕГЭ головного мозга»

Общество 2 часа назад

«Когда начнете терпеть убытки – за деньгами к власти не бегите!»

Общество 2 часа назад

«Откуда такая любовь к обнулению?» В сети обсуждают инициативу обнуления сроков губернаторов

Общество 2 часа назад

Власти Петербурга рассказали, кто ответит за непривитых пенсионеров

Общество 3 часа назад

Пришли за Наливкиным и Бондаренко, транспорт пугают QR-кодами, Питер прививает пенсионеров. Главное к вечеру 9 ноября

Политика 4 часа назад

«Настоящий саботаж»: Депутат Госдумы пожаловался на свой «кабинет» – там нет даже подоконника

Общество 4 часа назад

РБК: Власти могут запретить непривитым передвигаться самолетами и поездами

Политика 5 часов назад

В суде выяснилось, что полиция установила слежку за депутатом Бондаренко

Общество 5 часов назад

Власти Петербурга ввели обязательную вакцинацию хроников и пожилых

Политика 6 часов назад

Лишь 16% россиян верят, что власть ведет страну верным курсом

Общество 6 часов назад

Кусачки, бревна и лопаты: как арабские беженцы прорвали границу Польши 🎥

Общество 6 часов назад

«Подрыв авторитета президента»: Госдума одобрила заморозку индексации пенсий военных

Политика 7 часов назад

Депутат Останина требует миллиарды. Всё – детям

Общество 7 часов назад

РЖД и «Аэрофлот» готовы организовать проверку QR-кодов пассажиров

Общество 8 часов назад

Собянин примет решение о мерах по борьбе с ковидом в конце недели

Общество 8 часов назад

Самые нуждающиеся у нас - это чиновники?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика