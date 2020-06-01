Число депутатов МГД, голосующих против бюджета Москвы, выросло вдвое с 2019 года

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов в своем телеграм-канале обратил внимание на динамику голосования по бюджету Москвы за последние три года. Он опубликовал инфографику, которая подтверждает, что число несогласных с документом о бюджете мэрии с 2019 года выросло с семи до 15 депутатов.