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Число депутатов МГД, голосующих против бюджета Москвы, выросло вдвое с 2019 года

Бюджет мэрии в столичной думе отказались одобрить 15 депутатов не из числа единороссов

Фото: Tg-канал «Тимонов»

Михаил Тимонов

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов в своем телеграм-канале обратил внимание на динамику голосования по бюджету Москвы за последние три года. Он опубликовал инфографику, которая подтверждает, что число несогласных с документом о бюджете мэрии с 2019 года выросло с семи до 15 депутатов.

«В 2019 против Бюджета от Мэрии (не прозрачного, не соответствующего интересам москвичей и не обсужденного с ними) проголосовало всего СЕМЬ депутатов, и я был единственным руководителем фракции, проголосовавшим ПРОТИВ (и переставший быть руководителем через 10 минут после заседания). Первым всегда сложнее»

, – пишет депутат и отмечает, что на следующий год против бюджета выступили уже девять членов Мосгордумы. 

«Вчера, на первом чтении, ПРОТИВ традиционно непрозрачного, ни разу не социального, и совершенно не обсужденного ни с москвичами, ни с депутатами бюджета, проголосовало ПЯТНАДЦАТЬ депутатов! И к нам присоединился уже второй руководитель фракции - коллега Зубрилин»

, – констатирует Тимонов.

Теги: #Мосгордума

Рубрика: Политика

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