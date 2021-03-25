Леонид Радзиховский: кто загнал Путина в заколдованный круг

- Опять кипят страсти вокруг названия должности главы Татарстана. В республике заблокировали инициативу центра лишить главного республиканского начальника названия "президент". Кремль пока ничего не ответил.

Это странная и глупая история. Совершено непонятно, зачем Путин ищет приключения на свою шею. Естественно, он понимал, что такое решение не понравится не только тем людям, кто называется словом "президент", но и более широкому кругу населения. Вроде это ерунда, как назвать - тот же Кадыров называется главой республики, что его власть от этого меньше? Дело не в названии. Но с другой стороны, если нет ничего реального, то и название имеет большое значение. Политики у нас в стране нет. Политики в смысле реальной публичной борьбы за власть, конкуренции программ. А если нет реальности, то все большее значение приобретают символы. Соответственно, было понятно, что такое решение вызовет сопротивление, причем именно в Татарстане - наиболее богатой, крупной республике, которая не сидит на дотациях, а наоборот является спонсором, это же нефтяной регион. Понятно было, что это безболезненно не пройдет.

Но Путин сам себя поставил в сложное положение: отступать - это значит демонстрировать слабость. Получается, должен отступить президент России, как нам объясняют - самый влиятельный человек в мире, который всех всегда переиграл, которого боится и трепещет вся Европа и все Байдены на свете, кроме председателя Китайской республики? Во всяком солучае, так нам внушают, и так оно, по всей видимости, в значительной степени и есть. И вдруг он отступит перед президентом какого- то образования внутри России? Но проблема же не в том, чтобы сломать конкретного чиновника, проблема в том, что обидится республика, местные элиты, население. Такую штуку запомнят. Смирятся, сломаются, но запомнят. Зачем же это делать? Причем, на абсолютно пустом месте - вот в чем вопрос. А просчитать это было совсем несложно: уже несколько раз были попытки в чем-то формально ограничить Татарстан, и каждый раз они нарывались на сопротивление. Сейчас получается заколдованный круг: Путин отступить не может, а ломать не хочется.

Зачем вдруг начали расчесывать? Это можно объяснить только общей системной логикой. Авторитарная бюрократическая система должна все время стремиться к экспансии - находить врагов, иноагентов, сепаратистов, даже если они никакой угрозы для власти не представляют. Нет, надо найти и раздавить. Система должна функционировать, крутиться. А кроме как бороться с врагами, эта система больше ничего не может. "Успехи" в борьбе не с врагами, а с вирусами, всем видны. Но всем же понятно, что нет никакого сепаратизма, как нет и иноагентов - ничего нет. Прям по Булкакову - чего не хватишься, ничего нет. Сепаратизма нет, но местный патриотизм очень даже есть. И в данном случае нашла коса на камень. Конечно, коса камень перепилит. Но обида останется. Татарстан в 2024 году по- любому проголосует за Путина или за того, кого он оставит - это один из самых лояльныых регионов. Но напряжение будет больше. Это как накануне сражения сорвать с лояльных генералов аксельбанты, зачем?