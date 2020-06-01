«Будет больше возможности проявлять принципиальность»: Палата адвокатов не пошла на поводу у Минюста, требующего оставить депутата без работы

Депутат-адвокат без права голоса

Позже единоросс Александр Семенников пообещал обратиться в прокуратуру с требованием рассмотреть возможность лишения Ступина статуса адвоката. По мнению Семенникова, Ступин не мог участвовать в процессе назначения мировых судей, поскольку может лоббировать интересы своих подзащитных. Но Ступин не упоминал ни одно из дел, в которых выступал адвокатом, рассказывает «Адвокатская улица».

В июле 2021 года с инициативой лишить Ступина адвокатского статуса выступил Минюст. Ведомство обратилось к Московской палате адвокатов с письмом, где упомянуло про события 2018 года, но больше делало упор на том, что депутат участвовал в акции протеста 23 января, чем нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката.

Палата не приняла этих доводов Минюста и потребовала прекратить дисциплинарное производство в отношении депутата «из-за отсутствия допустимого повода».