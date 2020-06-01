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«Будет больше возможности проявлять принципиальность»: Палата адвокатов не пошла на поводу у Минюста, требующего оставить депутата без работы

Депутату Ступину позволили критиковать власть и ходить на митинги, оставаясь адвокатом

Фото: Telegram-канал «Депутат СТУПИН»

Евгений Ступин с подзащитными, задержанными на митинге 2 февраля

Адвокатская палата города Москвы не поддержала намерение Минюста лишить депутата Мосгордумы Евгения Ступина статуса адвоката. История с попыткой дискредитировать политика в его правозащитном статусе началась ещё со времён «Московского дела» в 2019 году.

Тогда депутат при назначении мировых судей поднимал вопросы о том, насколько справедливо то, что участников митингов сажают на реальные сроки. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников тогда снимал все подобные вопросы как не релевантные для темы заседания.

Депутат-адвокат без права голоса

Позже единоросс Александр Семенников пообещал обратиться в прокуратуру с требованием рассмотреть возможность лишения Ступина статуса адвоката. По мнению Семенникова, Ступин не мог участвовать в процессе назначения мировых судей, поскольку может лоббировать интересы своих подзащитных. Но Ступин не упоминал ни одно из дел, в которых выступал адвокатом, рассказывает «Адвокатская улица».

В июле 2021 года с инициативой лишить Ступина адвокатского статуса выступил Минюст. Ведомство обратилось к Московской палате адвокатов с письмом, где упомянуло про события 2018 года, но больше делало упор на том, что депутат участвовал в акции протеста 23 января, чем нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката.

Палата не приняла этих доводов Минюста и потребовала прекратить дисциплинарное производство в отношении депутата «из-за отсутствия допустимого повода».

Фото: Telegram-канал «Депутат СТУПИН»
Депутат передает воду в ОМВД «Некрасовка» задержанным на митинге 23 января

«Такие решения помогают»

«Собеседник» созвонился с Евгением Ступиным и попросил прокомментировать решение палаты и предположить, как оно повлияет на дальнейшую работу его коллег-адвокатов в пределах муниципальной власти:

– В принципе, те, кто были оппозиционными депутатами-адвокатами, они и так критиковали власть, а сейчас понятно, что страха, наверное, меньше будет и больше возможности проявлять принципиальность. Я благодарен палате за такую позицию, заслуживает всяческого восхищения, потому что позволяет разделить два статуса. Понятно, что изначально не совсем правильно, когда идёт совмещение двух работ, которые должны быть самостоятельными работами. Поскольку деятельность депутата Мосгордумы не оплачивается, я вынужден работать, чтобы прокормить себя. В этой ситуации такие решения помогают. 
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