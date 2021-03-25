Адвокат Иван Павлов объявлен в розыск

Как пишет Иван Павлов в своем телеграм-канале, об объявлении его в розыск ему сообщил его доверитель Иван Сафронов. Которому, в свою очередь, об этом сообщил следователь по его делу Чабан.

«20 сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск, - пишет Иван Павлов. - При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а моё местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить».

Павлов уверен, что дело против него было инициировано ФСБ, чему есть документальное подтверждение.