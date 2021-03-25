Адвокат Иван Павлов объявлен в розыск
Основатель «Команды 29», находящийся в эмиграции в Грузии, сообщил, что узнал о розыске от собственного подзащитного
Как пишет Иван Павлов в своем телеграм-канале, об объявлении его в розыск ему сообщил его доверитель Иван Сафронов. Которому, в свою очередь, об этом сообщил следователь по его делу Чабан.
«20 сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск, - пишет Иван Павлов. - При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а моё местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить».
Павлов уверен, что дело против него было инициировано ФСБ, чему есть документальное подтверждение.
«Теперь же мы получили доказательство, что ФСБ, и лично полковник Чабан, продолжают полностью контролировать действия следственного комитета, - заключает Иван Павлов. - Моему следователю в этом деле отводится лишь роль послушного карандаша, подписывающего любые постановления, которые продиктует ему ФСБ».