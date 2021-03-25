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Вчера, в 23:34

«Кремль принял к сведению и переименовал регион в Татарскую область»

В сети обсуждают решение парламентариев Татарстана выступить против переименования должности президента региона в главу

Как известно, депутаты Госсовета Татарстана проголосовали против проекта федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах России, одно из положений которого обязывает руководителей всех субъектов именоваться главами регионов.

О том, что же об этом думают в Кремле, журналисты спросили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«В рамках работы по законопроекту с уважением относимся к мнению каждого из субъектов России, но это одно из мнений», - объяснил пресс-секретарь Владимира.

Он добавил, что речь идет не о фиксации какого-то положения де-юре, просто все участники в рамках рабочего процесса высказывают свои позиции.

Татарстан - единственный из 85 регионов страны, должность руководителя которого называется «президент». Сейчас ее занимает Рустам Минниханов.

В соцсетях развернулась настоящая дискуссия по этому поводу, ведь сколько людей, столько и мнений – кто-то поддерживает Татарстан, кто-то считает, что он должен делать как и другие регионы. Но все сошлись в одном – в Кремле такой ответ депутатов республики явно пришелся не по душе.

«Кремль принял к сведению и переименовал Татарстан в Татарскую область», - пошутил в тему читатель.

«Предлагаю, лучше, ввести другую регалию, Генеральный Президент РФ. Чтоб никому обидно не было», - ироничен россиянин.
«Ну или если отменить должность президента Татарстана, его лидер может принять титул казанского хана. Выбор за Кремлем», - звучит еще одна шутка.

«Ну или султана», - вторят предыдущему комментатору.

«Да, а все потому, что Путин желает быть единственным президентом в стране...» - объясняет из-за чего вообще весь сыр-бор политолог.

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