Татар хотят оставить без «президента»: спикер Госсовета объяснил, почему в Татарстане не хотят менять должность руководителя республики
В Госсовете Татарстана не одобрили федеральный законопроект, который запрещает субъектам РФ сохранять особенные формы политического устройства
Государственный совет республики Татарстан 25 октября не одобрил федеральный законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Закон ранее был инициирован на высшем уровне (в комитете по госстроительству) и прокомментирован президентом Владимиром Путиным. Тот отметил, что понимает особенности регионов вроде Татарстана, где руководитель субъекта именуется «президентом», но считает, что регионы должны прийти к общим принципам работы структур власти.
Законопроект также предлагает уравнять сроки полномочий для руководителей регионов.
Депутат Альберт Хабибулин опасается, что документ отстранит регионы от федерального законодательного процесса. А спикер Госсовета Фарид Мухаметшин в разговоре с «Ъ-Казань» заявил, что законопроект нарушает нормы Конституции РФ:
«Он же в корне влезает в полномочия субъектов РФ, нарушая действующие нормы российской Конституции. Нас заставляют нарушать российские нормы Конституции <...> Очень верится, что сегодняшняя настороженность парламента республики и отклонение представленного закона позволит внести существенные изменения в закон Клишаса и Крашенинникова».
Политолог Александр Асафов в разговоре с «Известиями» отметил, что борьба Госсовета Татарстана сейчас носит декоративный характер – добиться сохранения названия должности. При этом принятые поправки к Конституции РФ в любом случае структурно изменят государственное управление и на уровне регионов.
Рустам Минниханов остаётся единственным президентом среди глав регионов страны. Даже Рамзан Кадыров переименовался в «главу Чечни» из «президента» ещё в 2010 году.