Татар хотят оставить без «президента»: спикер Госсовета объяснил, почему в Татарстане не хотят менять должность руководителя республики

Государственный совет республики Татарстан 25 октября не одобрил федеральный законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Закон ранее был инициирован на высшем уровне (в комитете по госстроительству) и прокомментирован президентом Владимиром Путиным. Тот отметил, что понимает особенности регионов вроде Татарстана, где руководитель субъекта именуется «президентом», но считает, что регионы должны прийти к общим принципам работы структур власти.

Законопроект также предлагает уравнять сроки полномочий для руководителей регионов.

Депутат Альберт Хабибулин опасается, что документ отстранит регионы от федерального законодательного процесса. А спикер Госсовета Фарид Мухаметшин в разговоре с «Ъ-Казань» заявил, что законопроект нарушает нормы Конституции РФ:

«Он же в корне влезает в полномочия субъектов РФ, нарушая действующие нормы российской Конституции. Нас заставляют нарушать российские нормы Конституции <...> Очень верится, что сегодняшняя настороженность парламента республики и отклонение представленного закона позволит внести существенные изменения в закон Клишаса и Крашенинникова».

Политолог Александр Асафов в разговоре с «Известиями» отметил, что борьба Госсовета Татарстана сейчас носит декоративный характер – добиться сохранения названия должности. При этом принятые поправки к Конституции РФ в любом случае структурно изменят государственное управление и на уровне регионов.

Рустам Минниханов остаётся единственным президентом среди глав регионов страны. Даже Рамзан Кадыров переименовался в «главу Чечни» из «президента» ещё в 2010 году.