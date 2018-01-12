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Сегодня, в 10:27

Правительство не поддержало идею об ответственности избранных депутатов за невыполнение обещаний

В кабмине считают, что предложения депутата Нилова скверно сформулированы и не понятно, как применять их в текущем виде

Фото: пресс-служба Госдумы

Кабинет министров представил отрицательный отзыв на законопроект депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Олега Нилова, в котором предлагается криминализировать невыполнение депутатами предвыборных обещаний. Там критикуют даже не саму идею, а ее формулировку.

Закрепить на уровне закона статус предвыборных обещаний предлагал и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В документе, разработанном депутатом Ниловым, речь идет о введении уголовной ответственности в отношении исключительно избранных депутатов — те, кто в Думу не прошел, от неё потенциально освобождены.

Правительство считает, что в случае принятия закона в нынешней редакции исполнение его требований будет произвольным из-за расплывчатости формулировок. Не нравятся кабмину такие фразы, как «непринятие всех зависящих от него мер [для исполнения обещания]», «четко определенное данное в безусловной форме обязательство [речь про само обещание]», а также «совершить в будущем».

В отзыве говорится, что введение этих формулировок в законодательство «допускает широкие пределы усмотрения и может привести к произвольному правоприменению».

Раскритиковали в правительстве и форму документа, а также отсутствие статистических данных о подобных нарушениях.

Теги: #Госдума

Рубрика: Политика

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