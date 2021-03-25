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Песков: В разрыве дипотношений с НАТО нет «ничего страшного»

«Агрессивная позиция НАТО — она никогда не была секретом»: В Кремле высказались о разрыве отношений с Альянсом

Фото: Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что никаких серьезных последствий от отказа России от диппредставительства при НАТО и закрытия информационного бюро Альянса в Москве не будет. По его словам, учитывая «агрессию» НАТО по отношению к РФ, никаких существенных изменений в итоге не произошло.

«Агрессивная позиция НАТО — она никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны, — поясняет представитель Кремля в эфире федерального телевидения. — И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. (...) Ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений» (цитата по «Интерфаксу»).

Он отмечает, что все усилия, направленные на эволюцию отношений между Россией и Альянсом, провалились.

Напомним, что Россия заявила об отказе от своего представительства при НАТО после того как Альянс выслал ряд дипломатов, обвинив их в разведывательной деятельности. Москва назвала свои действия ответной реакцией. При этом в НАТО заверили, что не станут в связи с этим менять свою политику в отношении России и оставят возможность для прямых переговоров.

Теги: #НАТО, #Песков

Рубрика: Политика

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