«Переориентация с будущего на прошлое»: Политолог предрек России судьбу СССР

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, сперва много говорил о крахе идеи капитализма, а потом заявил, что в современной России доминирует запрос на консервативную политику. Он пояснил, что после 1917 и 1991 годов у россиян «выработался коллективный иммунитет к экстремизму и социально-политическим обвалам», поэтому граждане поддерживают направление в сторону «разумного консерватизма».

Подобные рассуждения когда-то привели к краху СССР, считает политолог Аббас Галямов:

«Если говорить не о конкретике, а о метафизике (без которой в большой политике никуда), то Советский Союз погубила переориентация с будущего на прошлое. Рождённый как революционный, проект этот переродился в консервативный и умер, оказавшись оторванным от своих корней, как Антей от матери-Земли».

В том же направлении движется и «путинская Россия», уверен эксперт: «Она ведь тоже возникла из обещания перемен, а сейчас ни о чём, кроме "стабильности", вообще говорить не может».

В целом такую декларацию Путиным верности консервативным ценностям можно считать новой стадией в логике режима, который раньше действовал соответственно, а теперь к тому же и провозглашает их, объясняла политолог Татьяна Становая.

Она также убеждена, что это укрепит поддержку Путина в силовых элитах, которые могут увидеть в этом знак к действию. Эксперт считает, что такой поворот в идеологии режима — это «главная подпитка для репрессий, гораздо более сильная, чем любые выборы».