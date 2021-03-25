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Дипломатическая война продолжается. НАТО оставит России «открытую дверь» для диалога

Альянс по-прежнему расценивает Россию как угрозу, но намерен оставаться в контакте с ней, несмотря на решение Москвы о закрытии представительства

Фото: Скриншот

Нэд Прайс

Официальный представитель Годепартамента США Нэд Прайс в ходе брифинга прокомментировал решение России отказаться от постоянного представительства при НАТО и закрыть информационное бюро Альянса в Москве. По его словам, политика НАТО в отношении российской угрозы не изменится, но возможность для прямого диалога останется.

«Подход НАТО к России остается неизменным: альянс укрепил свои способности сдерживания и защиты в ответ на агрессивные действия России, но в то же время оставил дверь открытой для значимого диалога», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о закрытии представительства при НАТО, объяснив это высылкой Альянсом российских дипломатов, которых там сочли агентами разведслужб. Лавров также заверил, что Москва перестанет делать вид, что отношения России и НАТО могут улучшиться в ближайшем будущем.

Теги: #НАТО

Рубрика: Политика

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