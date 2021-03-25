Станислав Белковский: Неужели Сурков снова хочет во власть?

Более того, все эти выступления не имеют никакого отношения к транзиту власти, о чём сейчас иногда говорят. Медведевское выступление имеет отношение к ситуации с Украиной, делом Медведчука и визитом Виктории Нуланд. А статья Суркова – к необходимости периодически напоминать о себе, чтобы его полностью не забыли.

– Почему именно сейчас он решил это сделать? Как думаете?

– Ну, как говорилось в известной юмореске Михаила Михайловича Жванецкого: нет ли здесь второго смысла?

Здесь и первого-то нет. Я ничего существенного, прорывного и значительного в этой статье не обнаружил. Разговоры о том, что с развитием технологий представительная демократия уступит место прямой, идут уже лет 20, никакой новой идеи здесь нет. То, что искусственный интеллект будет решать вопросы государственного управления, – вещь безусловная. Более того в разных странах мира уже готовится искусственный интеллект, который заменит сначала муниципальных депутатов, потом управленцев другого уровня.

Скорее, Владислав Юрьевич Сурков просто напоминает о том, что он существует. И этом смысле его проект удался, его статья очень активно обсуждается, хотя никто не может объяснить, почему и за что её обсуждают. Видимо, в условиях нашей тотального голода на информационно-политическом поле, и рак тоже становится рыбой.

К слову, важно отметить, что статья Суркова опубликована фактически в его собственном издании «Актуальные комментарии», а не в каком-либо независимом от него, пусть даже и небольшом, средстве массовой информации.

– Так уж ничего нового? А То, что он фактически предрекает конец всех государств. Миром будут управлять IT-корпорации… Алармистский прогноз.

– Это обсуждается несколько десятилетий, в этом нет ничего алармистского. Ясно, что в той или иной форме государства сохранятся, просто их роль и функции снизятся. Как изменятся и функции самих IT-корпораций. Мы вошли в эпоху, где сетевые коммуникации будут преобладать над иерархическими. Это сформулировано не Сурковым, и не сегодня, и даже не вчера.