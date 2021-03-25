Как по-разному проявили себя экс-адъютанты Путина, или нужен ли контроль за Шойгу?

Мы помним, что он был лидером списка «Единства» ещё в 1999-м и как он потом спокойно передал Владимиру Путину контроль над партией власти. Шойгу подарил Владимиру Путину лабрадора Кони. В ситуации, когда нужно было менять Анатолия Сердюкова, бывшего министра обороны (кстати, в первую очередь, из-за его избыточной лояльности к Дмитрию Медведеву и поддержки им проекта второго его срока). У Путина было всего два доверенных кандидата на это место: Николай Патрушев и Сергей Шойгу. Но Патрушев отказался, а Шойгу согласился.

Поэтому нет, Путин полностью уверен в своём верном оруженосце и военном министре, и здесь никакие дополнительные механизмы контроля не требуются, тем более, что новый полпред никак не может конкурировать с министром обороны в смысле политического веса. В принципе, полпред – это техническая фигура, он не будет мешать Шойгу, поскольку ясно, что его роль, вес и статус в системе неизмеримо выше. Кроме того, Шойгу обладает прямым доступом к Путину и уже это даёт ему дополнительные возможности.

Видимо, к проекту строительства городов в Сибири относятся достаточно серьёзно, и он станет предметом раздела между несколькими крупными корпорациями. При этом построят города или нет, неизвестно. Да это и неважно.

Важно, что под предлогом их строительства будут активно брать в управление сибирские леса и другие природные ресурсы, и участвовать в этом будут в первую очередь бизнес-структуры, близкие к Шойгу. Это – клан Геннадия Тимченко, клан Воробьёвых, в центре которого губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, и АФК-система Владимира Евтушенкова.

– Произошли ли в последнее время изменения в структуре приближённости кланов к Путину?

– Качественных изменений я не вижу. Алексей Дюмин скорее укрепил свои позиции. Вокруг Сергея Собянина идёт жёсткая борьба, в том числе свою роль тут сыграл скандал вокруг электронного дистанционного голосования в Москве. Где как бы enfant terrible стал Алексей Венедиктов, главред «Эха Москвы». Но совершенно понятно, что Венедиктов попал под раздачу именно скорее, как человек в данном случае близкий к Собянину, а истинный объект всей этой атаки – мэр столицы, потому что это он настоял на реализации в Москве проекта электронного голосования по отдельному проекту, вернее, в рамках отдельной технологии, а не федеральной.

В тех шести регионах, в которых работали по федеральной технологии, созданной Минцифры и Ростелекомом (точнее, их подрядчиком, компанией Waves), как мы видим, никаких скандалов не было, а в Москве он случился по полной программе, И случился он не только в связи с общим протестным духом столицы, а в связи с тем, что на федеральном уровне были заинтересованы в раскручивании скандала.

Михаил Мишустин остаётся там же, где он и был...