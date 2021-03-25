Как по-разному проявили себя экс-адъютанты Путина, или нужен ли контроль за Шойгу?
Политолог Станислав Белковский размышляет о том, что на самом деле означают недавние рокировки во власти.
– За последние 14 дней президент провёл массу рокировок – тамбовского губернатора Александра Никитина поставил на Владимирскую область, на его место назначил замглавы Минстроя Максима Егорова, ярославского главу Дмитрия Миронова передвинул на кураторство силового блока, а на его место пришёл замглавы ФАС Михаил Евраев и так далее… Эти перестановки – в русле операции «транзит»?
– Нет. В отношении тамбовского и владимирского глав – перестановки технические.
Перевод же экс-адъютанта Путина Дмитрия Миронова – просто переоценка возможностей человека работать на определённой должности. В Ярославской области он восстановил против себя местные элиты и не зарекомендовал себя эффективным менеджером. И поэтому становится помощником Путина, не более того.
Его преемник на посту губернатора – Михаил Евраев – традиционно тяготел к кругам, близким к «Яблоку» и к той команде ФАС, которая была сформирована выходцем из «Яблока» Игорем Артемьевым, но, впрочем, под патронажем Игоря Ивановича Сечина. Думаю, Евраев тяготеет к этому клану.
Кстати, другой экс-адъютант Владимира Путина – Алексей Дюмин – напротив, хорошо проявил себя в Тульской области. Видимо, его ждёт продолжение федеральной карьеры.
– Снова начали говорить про возможную отставку главы МИД Сергея Лаврова. Он и впрямь собирается уходить?
– Ему 71 год. Ходили слухи, что он уйдёт в Совфед пожизненным сенатором. А на его пост называются несколько кандидатур – и глава АП Андрей Вайно, и директор СВР Сергей Нарышкин. В разное время ходили слухи, что сменить Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел, в том числе, в ранге первого вице-премьера, может Дмитрий Медведев. И эти слухи не умолкли по сей день…
Хотя я лично порекомендовал бы (это моя креативная идея) назначить на этот пост внука Евгения Примакова, нынешнего главу Россотрудничества. Думаю, это доставило бы несколько приятных эмоций Владимиру Путину, который любит троллить западных партнёров. Представьте заголовки: «главой МИД России вновь стал Евгений Примаков»…
– Помощник Путина Анатолий Серышев назначен полпредом в Сибирский округ. Это имя возникло неожиданно, и сразу же пошли разговоры о том, что президенту важно контролировать Сергея Шойгу… Есть в этом доля правды?
– У Путина есть полный контроль над Шойгу, который за долгие годы карьеры ни разу не дал повода усомниться в своей нелояльности. До выборов, кстати, активно ходили слухи, что сам Шойгу будет полпредом в СФО и вице-премьером по Сибири, подобно Юрию Трутневу, занимающему такую же позицию по Дальнему Востоку.
Мы помним, что он был лидером списка «Единства» ещё в 1999-м и как он потом спокойно передал Владимиру Путину контроль над партией власти. Шойгу подарил Владимиру Путину лабрадора Кони. В ситуации, когда нужно было менять Анатолия Сердюкова, бывшего министра обороны (кстати, в первую очередь, из-за его избыточной лояльности к Дмитрию Медведеву и поддержки им проекта второго его срока). У Путина было всего два доверенных кандидата на это место: Николай Патрушев и Сергей Шойгу. Но Патрушев отказался, а Шойгу согласился.
Поэтому нет, Путин полностью уверен в своём верном оруженосце и военном министре, и здесь никакие дополнительные механизмы контроля не требуются, тем более, что новый полпред никак не может конкурировать с министром обороны в смысле политического веса. В принципе, полпред – это техническая фигура, он не будет мешать Шойгу, поскольку ясно, что его роль, вес и статус в системе неизмеримо выше. Кроме того, Шойгу обладает прямым доступом к Путину и уже это даёт ему дополнительные возможности.
Видимо, к проекту строительства городов в Сибири относятся достаточно серьёзно, и он станет предметом раздела между несколькими крупными корпорациями. При этом построят города или нет, неизвестно. Да это и неважно.
Важно, что под предлогом их строительства будут активно брать в управление сибирские леса и другие природные ресурсы, и участвовать в этом будут в первую очередь бизнес-структуры, близкие к Шойгу. Это – клан Геннадия Тимченко, клан Воробьёвых, в центре которого губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, и АФК-система Владимира Евтушенкова.
– Произошли ли в последнее время изменения в структуре приближённости кланов к Путину?
– Качественных изменений я не вижу. Алексей Дюмин скорее укрепил свои позиции. Вокруг Сергея Собянина идёт жёсткая борьба, в том числе свою роль тут сыграл скандал вокруг электронного дистанционного голосования в Москве. Где как бы enfant terrible стал Алексей Венедиктов, главред «Эха Москвы». Но совершенно понятно, что Венедиктов попал под раздачу именно скорее, как человек в данном случае близкий к Собянину, а истинный объект всей этой атаки – мэр столицы, потому что это он настоял на реализации в Москве проекта электронного голосования по отдельному проекту, вернее, в рамках отдельной технологии, а не федеральной.
В тех шести регионах, в которых работали по федеральной технологии, созданной Минцифры и Ростелекомом (точнее, их подрядчиком, компанией Waves), как мы видим, никаких скандалов не было, а в Москве он случился по полной программе, И случился он не только в связи с общим протестным духом столицы, а в связи с тем, что на федеральном уровне были заинтересованы в раскручивании скандала.
Михаил Мишустин остаётся там же, где он и был...
В любом случае, если и будет транзит власти в 2024-м – это известно только самому Путину – мы не можем исключать, что преемником станет кто-то совершенно десятый. В любом случае, это будет человек близкий и доверенный непосредственно Владимира Путина.