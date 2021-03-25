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Вчера, в 21:56

«Пора Путину на «Битву экстрасенсов»: в сети шутят из-за фразы Пескова о пророчествах президента

При этом россияне заметили, что Путин уже «двадцать лет в своей стране пророчествами занимается - не сбывается»

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь сделал неоднозначное заявление. Он заявил, что Владимир Путин «никого не пугает, когда делает заявления относительно будущего в различных сферах, он просто описывает перспективы, может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что его слова сбываются».

«Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит», - сказал Песков.

Путин на этой неделе принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», во время выступления и ответов на вопросы он не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Он также пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придётся ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться.

Фраза про «пророческие заявления» явно пришлась россиянам по душе. Ведь они помнят все крылатые выражения президента от «прошу отнестись с пониманием» до «я никогда не буду вносить поправки в Конституцию, тем более, под себя»…

«Интересно, а Песков вообще замечает, что в отношении России все, что говорит Путин, происходит с точностью до наоборот?» - поинтересовался читатель.

«Президент-пророк. Предлагаю не маяться и обожествить его наконец…» - предложил россиянин.

«Ему бы о собственном народе подумать для начала! Что-то в отношении россиян его пророчества не сбываются, ни с пенсионным возрастом, ни с благосостоянием...» - расстраивается пенсионер.

«Да-да, особенно сбылись его «пророчества» про 20 миллионов рабочих мест с зарплатой 2500 $», - иронизирует москвич.

«Разумеется. Там он «пророчит» - никто слушать не хочет, а здесь уже 20 лет все призывает «вывести на...», «достичь» и т.д. и т.п. Только вот толку нет», - размышляет экономист.

«Пора Путину» на «Битву экстрасенсов» идти» - пошутил читатель.

«Двадцать лет в своей стране пророчествами занимается - не сбывается», - закончил дискуссию россиянин.

Теги: #Путин, #Песков

Рубрика: Политика

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