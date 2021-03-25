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ГосСМИ признали иноагентом: издание «Росбалт» заклеймили с обеих сторон

Минюст внес в список иностранных агентов издания Republic и «Росбалт»

Фото: скриншот Twitter

15 октября, в очередную «черную пятницу» для российских журналистов и правозащитников, Минюст внес в список иностранных агентов издания Republic и «Росбалт».

Примечательно, что аккаунт «Росбалта» в Твиттере уже имеет метку «Государственного издания» как и Маргарита Симоньян с ее каналом RT.

В списке Минюста оказались учредители упомянутых изданий.

Редакции «Русской службы Би-Би-Си» гендиректор «Росбалта» Лариса Афонина заявила, что издание уже запросило разъяснения у министерства. «Росбалт» намерен обжаловать включение в реестр.

Главред Republic Дмитрий Колезев заявил, что у редакции нет зарубежных доходов. По его словам, издание функционирует на донаты подписчиков.

Теги: #Иноагенты

Рубрика: Политика

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