«Эпоха бездумного потребления уходит»

Экология под контролем

Проблемы экологии остаются одной из важнейших тем - как в России, так и в мире. Согласно опросам, охрану окружающей среды считают одной из важнейших задач государства 48% жителей РФ. При этом большинство россиян оценивают экологическую ситуацию в регионе своего проживания как удовлетворительную и хорошую (68%). В стране растет уровень экологической ответственности населения - так, 47% россиян планирует заняться раздельным сбором мусора в течение ближайших двух лет.

По мнению экспертов, большую роль в положительной тенденции сыграли действия Минприроды, которое в ноябре 2020 года возглавил бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Всего через несколько недель после назначения он поставил программные задачи ведомству - среди прочего, о необходимости скорейшего энергоперехода - замены ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии и особенного внимания к проблемам экологии.

— Наша задача не штрафы собрать, а добиться, чтобы в политике предприятия четко прослеживалась повестка, связанная с рисками для природы, - говорил он, в частности, об ужесточении экологических требований к крупным компаниям.

За словами последовали и реальные действия - так, в мае Минприроды отправило на согласование закон о ликвидации свалок. Под его действие попадет полигон «Красный Бор», который является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Его оператором была выбрана структура «Росатома» - Федеральный экологический оператор. Сейчас же Минприроды думает над тем, чтобы отдать соответствующие полномочия Российскому экологическому оператору. Эта публично-правовая компания была создана в 2019 году специально для координации реформы отрасли, которая на тот момент заметно буксовала.

— Честно скажу, есть желание сделать из нашего оператора центр компетенций, который на своей площадке объединит правовые и финансовые возможности, профессиональные компетенции, вариативность технологических решений. Кстати, сейчас думаем над тем, чтобы расширить полномочия РЭО в том числе как ликвидаторов накопленного вреда. Например, на объекте Красный Бор», - заявил Козлов на Российском экологическом форуме.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно уменьшить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году планируется построить минимум 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. А к 2030 году на сортировку планируется отправлять 100% бытовых отходов, лишь 50% будут отправляться на захоронение. И Минприроды во главе с Козловым считают эти цели одними из приоритетных в работе ведомства. Но для этого стоит отказаться от бездумного потребления, считает чиновник.

— Эпоха бездумного потребления уходит, пришло время рациональности. Огромнейшие массы отходов должны вовлекаться во вторичный оборот, - сказал Козлов в ходе форума.

У проекта по ликвидации свалок есть первые результаты - по данным Минприроды, улучшено качество жизни почти для 8 млн человек в регионах Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. По словам Козлова, на данный момент благодаря федпроекту исчезли 42 несанкционированные свалки в городах и 66 наиболее опасных объектов.