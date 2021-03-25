«Эпоха бездумного потребления уходит»
Как Минприроды стало одним из самых эффективных ведомств в России.
Министерство природных ресурсов и экологии России всерьез взялось за проблемы охраны окружающей среды, которые становятся все более серьезными в стране и в мире. По мнению экспертов, большую роль в этом играет глава ведомства Александр Козлов, который замыкает на себе все процессы.
Экология под контролем
Проблемы экологии остаются одной из важнейших тем - как в России, так и в мире. Согласно опросам, охрану окружающей среды считают одной из важнейших задач государства 48% жителей РФ. При этом большинство россиян оценивают экологическую ситуацию в регионе своего проживания как удовлетворительную и хорошую (68%). В стране растет уровень экологической ответственности населения - так, 47% россиян планирует заняться раздельным сбором мусора в течение ближайших двух лет.
По мнению экспертов, большую роль в положительной тенденции сыграли действия Минприроды, которое в ноябре 2020 года возглавил бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Всего через несколько недель после назначения он поставил программные задачи ведомству - среди прочего, о необходимости скорейшего энергоперехода - замены ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии и особенного внимания к проблемам экологии.
— Наша задача не штрафы собрать, а добиться, чтобы в политике предприятия четко прослеживалась повестка, связанная с рисками для природы, - говорил он, в частности, об ужесточении экологических требований к крупным компаниям.
За словами последовали и реальные действия - так, в мае Минприроды отправило на согласование закон о ликвидации свалок. Под его действие попадет полигон «Красный Бор», который является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Его оператором была выбрана структура «Росатома» - Федеральный экологический оператор. Сейчас же Минприроды думает над тем, чтобы отдать соответствующие полномочия Российскому экологическому оператору. Эта публично-правовая компания была создана в 2019 году специально для координации реформы отрасли, которая на тот момент заметно буксовала.
— Честно скажу, есть желание сделать из нашего оператора центр компетенций, который на своей площадке объединит правовые и финансовые возможности, профессиональные компетенции, вариативность технологических решений. Кстати, сейчас думаем над тем, чтобы расширить полномочия РЭО в том числе как ликвидаторов накопленного вреда. Например, на объекте Красный Бор», - заявил Козлов на Российском экологическом форуме.
Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно уменьшить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году планируется построить минимум 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. А к 2030 году на сортировку планируется отправлять 100% бытовых отходов, лишь 50% будут отправляться на захоронение. И Минприроды во главе с Козловым считают эти цели одними из приоритетных в работе ведомства. Но для этого стоит отказаться от бездумного потребления, считает чиновник.
— Эпоха бездумного потребления уходит, пришло время рациональности. Огромнейшие массы отходов должны вовлекаться во вторичный оборот, - сказал Козлов в ходе форума.
У проекта по ликвидации свалок есть первые результаты - по данным Минприроды, улучшено качество жизни почти для 8 млн человек в регионах Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. По словам Козлова, на данный момент благодаря федпроекту исчезли 42 несанкционированные свалки в городах и 66 наиболее опасных объектов.
Диалог вместо молчания
Минприроды активно ведет диалог с общественниками - например, с представителями Всемирного фонда дикой природы в России и Greenpeace. В марте в рамках рабочего визита главы ведомства в Сочи обсуждалось развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Эта тема особенно актуальна для России, где 228 особо охраняемых природных территорий федерального значения: 106 заповедников, 62 национальных парка и 60 заказников. Только в 2020 году их посетило почти 7 млн туристов - и это во время пандемии, а значит обычные цифры гораздо выше.
По мнению Козлова, экологический туризм направлен на природу, а не на изменения ландшафта и установку аттракционов.
— Экологический туризм гуманен, когда не страдают ни человек, ни природа. Этот баланс очень сложно, но необходимо сохранить, - подчеркивал глава Минприроды.
Собственно, в мае Козлов доказал умение вести диалог в том числе и со своими критиками в ходе молодежного форума «Экосистема». Мероприятие так и называлось - «Диалог на равных». Среди прочего, министру задали наболевший вопрос о лесных пожарах, которые возникают каждый год и наносят огромный ущерб. По мнению министра, регионам нужно готовиться к их тушению, но не только деньгами - ведь ими огонь не потушишь.
— Наша главная задача - научиться предвидеть ситуацию, ведь тушить пожар в лесу - это уже очень сложно. Это всё, уже факт, что он уже состоялся. Поэтому надо не допустить захода пожара в лес. <…> Мы начали мониторить: а как у нас каждый регион на эти деньги планируют свои работы вести? Это и подборка людей, которые будут тушить пожары, какие у них навыки, экипировка. И где есть авиация, нужно её подготовить, - отметил Козлов.
Министерство природных ресурсов и экологии - довольно отраслевое ведомство, где сравнительно не так много сотрудников. Тем не менее, эти люди несут огромную ответственность - возможно, даже большую, чем экономические блоки. Ведь от экологии зависит будущее не только одной страны, но и целого мира. Чтобы ускорить решение сложных проблем, глава министерства замкнул некоторые вопросы на себе. Так, 11 октября Козлов утвердил новый состав и положение о федеральном экологическом совете министерства. В него вошли 150 представителей Минприроды, Росприроднадзора, Рослесхоза, Росгидромета, Роснедр, Росводресурсов, региональных органов власти, отвечающих за природоохранную отрасль. Председателем совета стал сам глава Минприроды. По мнению экспертов, такая структура позволит гораздо быстрее решать сложные проблемы и предложения, которые раньше могли кочевать из одного ведомства в другое.
— Задача совета – это подготовка предложений для определения приоритетных направлений госполитики в природоохранной сфере. Это и законодательная инициатива, и разработка государственных программ, планов, национальных и региональных проектов в области охраны окружающей среды. Обязательно совет будет привлекать общественников, экспертов, консультантов. Также при ФЭС создадим молодёжный совет, - рассказал глава Минприроды.
Козлов напрямую занимается рядом резонансных историй - он лично подписал обращение в адрес генерального прокурора с просьбой разобраться с нарушениями вокруг незаконной застройки в Сочинском национальном парке, который считается не только достоянием Краснодарского края, но и всей страны. Кроме того, принято решение по передаче руководства реализацией нацпроекты «Чистый воздух» Минприроды России.
— Я бы хотел подчеркнуть, что нам необходимо не просто снизить общий уровень загрязнения воздуха — города большие, выбросы могут рассеиваться, и получается "средняя температура по больнице", — а добиться того, чтобы предприятия контролировали свои выбросы и не вредили окружающей среде, - заявил Козлов в интервью ТАСС.
Кстати, при Козлове Минприроды завело свой Telegram-канал «Природоведение», в котором рассказывается о проблемах экологии и о том, чем богата российская земля.