Госдума выбрала нового спикера. И он оказался старым

Новый лидер фракции ЕР Васильев сразу заявил, что Володин уже проверенный и предложил его кандидатуру на должность председателя Госдумы.

Геннадий Зюганов предложил на место спикера Дмитрия Новикова, зампреда ЦК КПРФ. Других предложений не поступило.

Когда дело дошло до вопросов Володину, КПРФ повела себя скромно, и ни словом не заикнулась о результатах выборов, против которых так яростно выступала менее месяца назад. Только Валерий Гартунг (СРЗП) поднял вопрос о росте цен. Когда Алексей Нечаев ("Новые люди") поднял вопрос о снижении прессинга хотя бы в экономике, Володин почему-то вспомнил 1917 год, а затем с презрительными нотками заговорил о западной демократии.

Дмитрий Новиков в своем выступлении много говорил о насущном, предложил вернуть в Госдуму комитет по науке и все-таки заговорил о выборных жульничествах и нарушениях. Василий Власов из ЛДПР потом упрекнул его в популизме и нарушении санитарных норм на несанкционированных митингах. Вообще, Новиков выглядел куда живее Володина, но конституционное большинство ЕР сделало свое дело, и Володин остался спикером, получив 360 голосов против 60 за Новикова.

Володин занял свое старое место в президиуме. И тут же приступил к вопросу о выборе своих заместителей, коих предложено 11 человек.