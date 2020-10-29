«Чиновники соскучились по семьям»: Россия предложила США снять все взаимные ограничении в отношении дипломатов

МИД РФ опубликовал сообщение, в котором подтвердил, что Россия предложила США отменить все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних лет.

Речь об этом зашла на встрече замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и старшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

«С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет»

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В рунете на этот шаг навстречу к перемирию оценили с иронией. «Чиновники соскучились по семьям», – прокомментировал новость пользователь «ВКонтакте» Дмитрий Дедышев. «Искандеры пришли в уныние», – отшутился Александр Луганько в Facebook.