«Для себя любимого ничего не жалко»: в сети отреагировали на сумму, которую потратят на выборы президента в 2024 году

Расходы Центризбиркома в 2023 году на подготовку к выборам президента составят более 37 млрд рублей. Таким образом, они повысятся на 13,42 млрд рублей. Об этом говорится в проекте бюджета на 2022-2024 годы.

«В прошлом году правительство уже зарезервировало на выборы президента 19,8 млрд руб. Таким образом, общие расходы на выборы главы государства превысят 33 млрд рублей», - отмечают эксперты.

В целом расходы на деятельность Центризбиркома в 2023 году, иными словами, на подготовку к выборам президента РФ, которые будут проходить в 2024 году, повысятся на 56%. В 2022 и 2024 годах расходы на эти цели составят 6,7 млрд и 4,1 млрд соответственно.

Выборы президента будут следующей крупной кампанией после нынешних выборов в Госдуму, проходивших с 17 по 19 сентября.

В соцсетях от таких цифр, прямо скажем, обалдели.

«Опять придется нищебродам блины в виде 10 тысяч с лопаты раскидывать», - отметил читатель.

«А, может, сыграть как в «Поле чудес», половину этих денег отдать ЕМУ, чтобы он не стал открывать «приз» и ушел на пенсию?» - предлагает россиянин.

«На себя любимого никаких денег не жалко», - вздохнул москвич.

«Зачем столько денег паре IT-шников, которые проведут «электронное голосование»? Или муляжи избиркомов все же сохранятся?» - не понимает читатель.

«Можем себе позволить много роскошных выборов. Ведь к 2024 году Россия достигнет полного процветания, не правда ли? И суп у народа не жидкий, и жемчуг крупный», - иронизирует россиянин.