В Беларуси возбудили уголовное дело против гражданина РФ, «оскорбившего» замгенпрокурора

Генеральная прокуратура Беларуси сообщила о деле против россиянина, который в комментарии под постом в одном из Telegram-каналов написал нечто, «оскорбляющее» неназванного заместителя генпрокурора республики. Дело возбудило то же ведомство, в котором работает «оскорбленный» чиновник.

Имя гражданина Российской Федерации в релизе ведомства не называется, однако говорится, что этот человек имеет вид на жительство в Беларуси и что он 1980 года рождения. Комментарий был оставлен им под постом в Telegram-канале «Каратели Беларуси».

Против россиянина возбуждено уголовное дело по статье 369 УК РБ («Оскорбление представителя власт»). По ней гражданину РФ может грозить до трех лет тюрьмы.