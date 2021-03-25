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Дело Александра Шестуна направлено в кассационный суд

Все материалы по этому делу уже занимают половину «Газели»

Фото: ТК "Дело Шестуна"

Как стало известно, уже в ближайшие дни все тома, компакт-диски, фотографии и прочие материалы дела Александра Шестуна, которые занимают примерно половину «Газели», будут направлены из Подмосковья на Волгу.

Напомним, в конце декабря прошлого года прокуратура затребовала назначить Шестуну наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Столь суровое требование за экономическое преступление, которое ему инкриминировали, выглядело полным абсурдом. Суд в Подольске решил немного иначе и «смягчил» приговор: 15 лет колонии и два штрафа - 49 млн и 64,5 млн рублей. Но и этот вердикт оказался беспрецедентным.

В истории современной России столь гигантские тюремные сроки «за экономику» и гигантские штрафы ещё никто и никогда не получал. И сторонники Шестуна, и его противники были возмущены, учитывая, что террористам, наркоторговцам и насильникам за их злодеяния наши суды дают куда меньшие сроки.

Особенно резонансно 15-летний приговор многодетному отцу, сделавшему Серпуховский район одним из самых динамично развивающихся в Подмосковье, выглядел на фоне другого приговора, вынесенного в тот же день бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову. Тот убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко, целенаправленно избавился от улик в виде фрагментов тела и был приговорён к... 12,5 годам колонии строгого режима.

Естественно, многие с негодованием отреагировали на приговор Шестуну. И если раньше у некоторых ещё были сомнения в том, что экс-главу начали преследовать по политическим мотивам, то после оглашения приговора иллюзий не осталось. В мае же этого года Шестун был официально признан политзаключённым.

Что касается суда, то сразу после Подольска дело было передано на апелляцию в Мособлдсуд. Как и предполагала сторона защиты, в Красногорске особо вникать в детали дела, исследовать несостыковки, изучать документы о многочисленных процессуальных нарушениях, заявления о давлении на свидетелей не стали. Мособлсуд оставил решение подольских коллег неизменным.

Следующим этапом для обжалования приговора является как раз Первый кассационный суд общей юрисдикции.

– Кассация – это инстанция, предназначенная для пересмотра решений, вступивших в законную силу, – поясняет адвокат Олег Белов. – Суду будут предоставлены свидетельства тех нарушений, которые в Подольске могли повлиять на итоговое решение суда. В частности, мы уверены, что, например, по статье 159 УК России, инкриминируемой Александру Вячеславовичу, вообще не было состава преступления. Тому есть доказательства. В Саратов мы ранее направили данные о самых красноречивых нарушениях, которые, как мы считаем, сыграли свою отрицательную роль при вынесении приговора.

Вероятнее всего, слушания могут начаться в конце октября или в начале ноября.

Как пояснила жена Шестуна Юлия, комитет «Свободу Шестуну» решил перед кассацией опубликовать списки тех, кто высказывался в его защиту и подписывал ходатайства за его освобождение. Это более ста человек, включая известных политиков, правозащитников, публицистов, адвокатов, артистов и общественных деятелей.

ВНИМАНИЕ: В списке присутствуют граждане и организации, признанные властями РФ иностранными агентами.

Теги: #Шестун

Рубрика: Политика

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