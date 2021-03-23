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Коллегия Верховного суда РФ признала незаконным недопуск соратника Навального к выборам

Суд высшей инстанции постановил, что Олег Степанов был незаконно не допущен до выборов в Госдуму

Фото: Twitter

Олег Степанов

Экс-координатор штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ) Олег Степанов получил решение коллегии Верховного суда по факту его недопуска до выборов в Госдуму в сентябре 2021 года. Об этом сам Степанов сообщил в Твиттере.

«Окружной избирком мотивировал отказ ссылкой на не вступившее на тот момент в силу решение суда о признании ФБК и штабов “экстремистскими”. А ВС подтвердил то, о чём постоянно говорили мы: немедленное исполнение и вступление в силу – это абсолютно разные вещи. Значит, не было вообще никаких квазизаконных оснований для моего недопуска до сбора подписей»

, – написал Степанов в микроблоге.

Политик отметил, что решение ВС считается прецедентным и может помочь другим кандидатам, которых не допустили до выборов. В том числе Илья Яшина, которому запретили открытие счета для предвыборной кампании. Выдвижение Ирины Фатьяновой тоже было аннулировано по тем же основаниям.

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