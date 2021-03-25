1,5 млрд клиентов Цукерберга в даркнете, ленивая Госдума и предложение запретить журналистов: новости к вечеру 4 октября

Марк Цукерберг опустился на шестую строчку в списке миллиардеров из-за глобального сбоя в работе его сервисов. Компания потеряла 6,6 миллиардов долларов. Данные 1,5 миллиардов пользователей Facebook, WhatsApp и Instagram появились в даркнете, пишет издание Privacy Affairs.

«Сайт президента работает», – так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал глобальный сбой в работе крупнейших соцсетей. Примерно так же невозмутимо он прокомментировал международное журналистское расследование «Досье Пандоры», раскрывающее предполагаемую причастность к зарубежным офшорам медиа-менеджера Константина Эрнста, сын двоюродного брата президента России Романа Путина, президента Сбербанка Германа Грефа и многих других.

«Мы не увидели там никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Там много всего такого, вызывающего вопросы, непонятно, как можно этой информации доверять. Здесь просто идет такой набор голословных утверждений, их очень много (…) Поэтому это не может, и не должно быть основанием для каких-то проверок»

, – заявил Песков.

Добившийся признания «Медузы» и «Важных историй» СМИ-иноагентами активист Александр Ионов призвал признать Международный консорциум журналистских расследований «нежелательной организацией.

«Естественно, все понимают, что за данным расследованием стоит большой слив от американских спецслужб, по традиции, в списке фигурантов вы не найдете американских сенаторов или крупных политиков, не то что бы они не пользовались оффшорами, просто дружат с нужной службой, и если даже где-то их фамилии попадают в слив, то на них никогда не делаются нужные акценты»

, – делится своими размышлениями Ионов.

Дума VIII созыва по примеру прошло состава нижней палаты может сократить число заседаний, проводимых на неделе. Временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания предложила сократить число заседаний с трёх до двух в неделю. Причина – эпидемиологическая обстановка в стране.

Предполагается, что три недели в Думе будут проходить по два пленарных заседания в неделю. После на неделю депутаты отправятся работать в свои округа. Потом три недели подряд будут длиться пленарные заседания, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу рабочей группы Александра Жукова.

Коротко о других новостях:

Верховный суд РФ постановил, что соратник Навального Олег Степанов был незаконно не допущен до выборов в Госдуму

Мария Бутина, которой уступили место в новом составе Госдумы, ликвидировала ИП, которое было ей необходимо для работы на канале RT

С 2021 по 2025 годы в России будут введены новые купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей

Зюганов призвал Путина разобраться с должностными лицами, которые поручили задерживать мирных граждан и его сторонников, пришедших в Москве на встречи с депутатами КПРФ 20 и 25 сентября

Мосгорсуд продлил арест обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову до 7 января

Владимир Путин подписал указ о проведении каждое третье воскресенье октября в России Дня отца

Также читайте сегодня на сайте «Собеседника»: