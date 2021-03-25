Евгений Бунимович об отставке Кузнецовой: «Детская бедность - главная проблема для нового омбудсмена»

- Какие сейчас самые главные проблемы для детского обмудсмена?

- Конечно, самые большие проблемы всегда — социальные. В последние годы в России растет уровень бедности, а самая большая проблема — детская бедность. Семьи с детьми у нас самые малообеспеченные, и проблем у них больше. Второй момент — все, что связано с детскими садами. Сегодня в России с 3 лет берут в детсады, но все выплаты заканчиваются раньше — в 1,5 года, и если мама одна, то что ей делать — сидеть дома с ребенком без средств или идти на работу, бросив ребенка. Огромное количество проблем связано с детьми с инвалидностью. Большое отторжение наблюдается от детей мигрантов, они часто оказываются в изоляции. Не сняты проблемы детей-сирот, особенно относительно их дальнейшей судьбы, когда они вырастают.

- Жестокость, буллинг, агрессия, шутинги — это вообще решаемо?

- Самые тяжелые проблемы связаны именно с жестокостью, семейным насилием, буллингом — здесь труднее решать, потому что само общество у нас сейчас жестокое, а дети не находятся отдельно от него. Плюс все, что связано с интернетом, делает тот же буллинг намного проще, в подворотне можно получить в ответ, а в сети можно все делать намного более мерзко. Мы проводили исследования, и выяснили, что главные проблемы в школе — социальные, разделение на богатых и бедных, сортировка по разнице в доходах, отсюда уже выходят все остальные проблемы. Тем более, что сейчас уже все дети прекрасно видят, как можно жить по-другому, а разница между тем, как может быть и как у них, часто выливается в агрессию. Особенно, когда они не видят перспектив впереди для себя. Но это уже вопрос не к детям, а к нам, взрослым.

- Как можно оценить Кузнецову на посту омбудсмена?

- Она меня не оценивала, и я тоже не буду. Но хочется надеяться, что, так как она в курсе всех этих проблем, на новом месте в Госдуме она сможет способствовать изменению ситуации.

- Кто ее сменит?

- Сейчас этого пока никто не знает. У нас есть хорошие общественные организации со своими лидерами, есть сильные региональные омбудсмены. На омбудсменов, к сожалению, не учат, это штучная история.