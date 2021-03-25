Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:55

Евгений Бунимович об отставке Кузнецовой: «Детская бедность - главная проблема для нового омбудсмена»

Педагог, правозащитник, бывший уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович рассказал «Собеседнику», с чем столкнется новый главный защитник прав детей в России

- Какие сейчас самые главные проблемы для детского обмудсмена?

- Конечно, самые большие проблемы всегда — социальные. В последние годы в России растет уровень бедности, а самая большая проблема — детская бедность. Семьи с детьми у нас самые малообеспеченные, и проблем у них больше. Второй момент — все, что связано с детскими садами. Сегодня в России с 3 лет берут в детсады, но все выплаты заканчиваются раньше — в 1,5 года, и если мама одна, то что ей делать — сидеть дома с ребенком без средств или идти на работу, бросив ребенка. Огромное количество проблем связано с детьми с инвалидностью. Большое отторжение наблюдается от детей мигрантов, они часто оказываются в изоляции. Не сняты проблемы детей-сирот, особенно относительно их дальнейшей судьбы, когда они вырастают.

- Жестокость, буллинг, агрессия, шутинги — это вообще решаемо?

- Самые тяжелые проблемы связаны именно с жестокостью, семейным насилием, буллингом — здесь труднее решать, потому что само общество у нас сейчас жестокое, а дети не находятся отдельно от него. Плюс все, что связано с интернетом, делает тот же буллинг намного проще, в подворотне можно получить в ответ, а в сети можно все делать намного более мерзко. Мы проводили исследования, и выяснили, что главные проблемы в школе — социальные, разделение на богатых и бедных, сортировка по разнице в доходах, отсюда уже выходят все остальные проблемы. Тем более, что сейчас уже все дети прекрасно видят, как можно жить по-другому, а разница между тем, как может быть и как у них, часто выливается в агрессию. Особенно, когда они не видят перспектив впереди для себя. Но это уже вопрос не к детям, а к нам, взрослым.

- Как можно оценить Кузнецову на посту омбудсмена?

- Она меня не оценивала, и я тоже не буду. Но хочется надеяться, что, так как она в курсе всех этих проблем, на новом месте в Госдуме она сможет способствовать изменению ситуации.

- Кто ее сменит?

- Сейчас этого пока никто не знает. У нас есть хорошие общественные организации со своими лидерами, есть сильные региональные омбудсмены. На омбудсменов, к сожалению, не учат, это штучная история.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 2 дня назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 3 дня назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 5 дней назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 55 секунд назад

Ауфвидерзейн, фрау Меркель! Как уходит самая влиятельная женщина планеты

Недвижимость 1 час назад

Ставки по ипотеке пошли в рост

Общество 1 час назад

Эксперт рассказал, какие продукты подорожают и подешевеют до конца года

Политика 2 часа назад

«Цель — наказать Украину!» - Михаил Крутихин назвал серьезным ударом пуск газопровода в Венгрию

Политика 2 часа назад

В Беларуси пропал журналист, взявший интервью у одноклассницы убившего сотрудника КГБ мужчины

Общество 4 часа назад

В Питере мужчина может пойти под суд за «инвестирование» денег, собранных на лечение сына

Общество 5 часов назад

Кухня наизнанку. 15 необычных фактов о продуктах питания

Происшествия 5 часов назад

Под Саратовом мать убила трехмесячного сына двумя ударами кулаком

Политика 6 часов назад

Военный союз Россия-Беларусь и госпереворот от Саакашвили: новости к утру 2 октября

Общество 7 часов назад

Жителей столичного региона в первую неделю октября ждет рекордно высокое давление

Политика 17 часов назад

Анастасия Васильева: «Политические темы для меня теперь табу»

Общество 18 часов назад

В Оренбурге двое мужчин пойдут под суд за кражу 10 млн у 13 несовершеннолетних сирот

Общество 19 часов назад

Задержание Саакашвили и экс-директора «Черкизовского», стрельба в московской школе, ипотека после прививки: новости к вечеру 1 октября

Общество 19 часов назад

Романовы в Питере – главное светское событие года. Как молодожены готовились к свадьбе

Политика 20 часов назад

Политическая карьера в Крыму: лояльность Аксёнову, неисполнение обязанностей и хищение средств

Происшествия 20 часов назад

Найденные в Одинцове мумии семейной пары могут быть жертвами сына и его жены

Общество 23 часа назад

Блогера, снявшего провокационное фото на Красной площади, выгонят из России

Общество 1 день назад

В Черногории задержан подозреваемый в хищении 14 млрд экс-глава Росалкогольрегулирования

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика