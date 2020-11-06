Логотип Sobesednik.ru
,
Сегодня, в 15:26

Коммунисты в осаде: стало известно, чего добиваются полицейские, блокировавшие офис КПРФ

Силовики не выпускают юристов КПРФ, которые планировали оспорить результаты электронного голосования

Фото: NEWS.ru

Корреспондент "Собеседника" Надежда Гужева сейчас находится у здания приемной члена КПРФ, вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, откуда юристы компартии собирались выехать в суд для подачи иска против дистанционного электронного голосования.

-В данный момент активных действий не происходит. Люди заблокированы внутри, во дворе их стерегут в машине полицейские, - передает наш спецкор. - Полиция не может попасть в приёмную Ивана Мельникова, так как на неё распространяется иммунитет вице-спикера Госдумы. Однако, они передали внутрь уведомление о составлении протокола об участии в несогласованной акции. Сотрудники приёмной данное участие категорически отрицают.

Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов также рассказал, что произошло.

-Сотрудники полиции постучались в приёмную в тот момент, когда из неё собирались выходить юристы партии с исками против дистанционного голосования, -обрисовал ситуацию Попов. - Силовики не называют причину визита, а лишь просят впустить их для проверки.

Тем не менее, объяснение визита силовиков у коммунистов есть.

-Очевидно, что пытаются сорвать подачу исков. Полиция приёмную заблокировала со всех сторон. Требовали, чтобы их впустили. Юристы предупредили их про неприкосновенность помещения приёмной Мельникова и иммунитет и закрылись на ключ. Вот находятся сейчас в осаде, выйти не могут. В то время как наши кандидаты ждали их у здания Пресненского суда, - объяснил Попов.

Вероятнее всего, сегодня подача иска уже не состоится. При этом последний срок, по закону, 29 сентября.

Коммунист Бондаренко: как отбирали голоса у КПРФ и как их накажут за прорыв на выборах

Теги: #КПРФ

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 1 день назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 4 дня назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 6 дней назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 6 дней назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 1 неделю назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Общество 8 минут назад

Старое "бабье лето" в Москве: к началу следующей недели может потеплеть до 16 градусов

Общество 40 минут назад

Против Навального и его соратников возбудили новые уголовные дела

Общество 1 час назад

Повышение зарплат силовикам и тест для инвесторов: Какие еще законы вступят в силу с 1 октября

Политика 1 час назад

"Ничего не могу сказать по этой теме": Песков заявил, что не в курсе проблем КПРФ

Общество 2 часа назад

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать таксистами

Недвижимость 3 часа назад

Дети и собаки, панки и байкеры: кого боятся столичные арендодатели

Общество 4 часа назад

В России зафиксирован новый рекорд смертности от COVID второй раз за месяц

Общество 4 часа назад

Здание горкома КПРФ в Москве заблокировала полиция

Общество 5 часов назад

«Не все монстры носят костюмы»: Очередная соцреклама от МВД, на этот раз в стиле хоррора

Общество 5 часов назад

В России почти каждое четвертое преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения

Общество 6 часов назад

В Роспотребнадзоре назвали симптомы, которые стали чаще встречаться при COVID-19

Общество 6 часов назад

Москва вошла в топ-5 лучших городов мира, обогнав Дубай

Общество 7 часов назад

Больше ракет от Пхеньяна, меньше контрольных для российских школьников: главное к утру 28 сентября

Общество 7 часов назад

Максимальная температура в столичном регионе 28 сентября составит 14 градусов

Общество 7 часов назад

Благосостояние россиян в 2020 году упало до уровня начала 2010-х

Общество 8 часов назад

Ампутация и амнезия не скостят срок пермскому стрелку

Дмитрий Быков 15 часов назад

Дмитрий Быков: Новые приключения Ильича

Политика 15 часов назад

YouTube запретил публиковать видео, оспаривающие выборы в США

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика